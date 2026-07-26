Zelensky : la Russie attend 30 000 soldats supplémentaires de la Corée du Nord

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que la Russie se préparait à accueillir des dizaines de milliers de militaires supplémentaires en provenance de Corée du Nord. Selon lui, il ne s'agit pas seulement de nouvelles troupes, mais aussi de lanceurs supplémentaires pour des missiles balistiques.

Cependant, l'information concernant l'envoi de 30 000 soldats relève pour l'instant d'une évaluation du renseignement ukrainien, la Russie et la Corée du Nord ne l'ayant pas confirmée officiellement.

Il a été indiqué que les préparatifs sont menés dans la région de Voronej

Dans son allocution vidéo du soir du 25 juillet, Zelensky a déclaré que Moscou prévoyait d'accueillir 30 000 militaires nord-coréens supplémentaires.

Selon le président ukrainien, les travaux préparatoires nécessaires pour les accueillir sont menés dans la région russe de Voronej depuis le mois de juin. Aucune information précise n'a toutefois été communiquée quant à la date d'arrivée des militaires ni à leur lieu d'affectation.

« La Russie a l'intention de recevoir 30 000 militaires nord-coréens supplémentaires. Les préparatifs pour les accueillir sont en cours dans la région de Voronej depuis juin », a déclaré Zelensky.

Les représentants de la Russie et de la RPDC n'ont pas réagi immédiatement à la nouvelle déclaration du président ukrainien. Par conséquent, le chiffre avancé doit être considéré non pas comme un fait confirmé de manière indépendante, mais comme un renseignement fourni par Kiev.

Pyongyang pourrait fournir de nouveaux lanceurs de missiles

Zelensky a affirmé que la Corée du Nord s'apprêtait également à livrer à la Russie des rampes de lancement supplémentaires pour ses missiles balistiques.

Selon lui, la coopération militaire avec Moscou permet à Pyongyang de :

étudier l'expérience de la guerre moderne ;

perfectionner ses armements ;

tester des missiles dans de véritables conditions de combat ;

accroître les compétences pratiques de ses troupes.

Le président ukrainien a qualifié ce processus de menace non seulement pour son propre pays, mais aussi pour les nations asiatiques que les missiles nord-coréens pourraient atteindre.

Des militaires nord-coréens sont déjà venus en Russie par le passé

Ce n'est pas le premier envoi potentiel de militaires de Pyongyang en Russie. Selon des évaluations de sources ouvertes, environ 14 000 à 15 000 soldats nord-coréens avaient participé auparavant à des opérations dans la région russe de Koursk ou avaient assuré des tâches à l'arrière.

D'après les analystes, même si ces nouveaux soldats ne sont pas engagés directement sur le territoire ukrainien, ils pourraient accomplir des tâches de soutien en Russie. Cela permettrait de libérer des militaires russes pour les assauts sur le front. Leur mission précise reste pour l'instant inconnue.

Existe-t-il un risque de nouvelle frappe majeure sur Kiev ?

L'information mentionnée dans le texte, selon laquelle la Russie se préparerait à porter un coup puissant à Kiev à l'aide de missiles nord-coréens, s'appuie sur des chaînes Telegram et certaines sources de surveillance. Cette affirmation n'a pas encore été confirmée par des sources officielles ou indépendantes.

Par ailleurs, Zelensky avait déclaré le 24 juillet que les services de renseignement ukrainiens avaient obtenu des informations selon lesquelles la Russie pourrait mener une nouvelle frappe de missiles à grande échelle dans les 48 heures à venir. Il n'a toutefois pas confirmé que des missiles nord-coréens seraient spécifiquement utilisés lors de cette attaque.

Il est donc important de ne pas confondre ces deux informations :

la préparation par la Russie d'une nouvelle frappe majeure est un avertissement émis par la partie ukrainienne. Quant au fait que cette frappe soit menée précisément avec des missiles de la RPDC, il s'agit d'une hypothèse non confirmée pour l'instant.

La coopération pourrait élargir encore l'ampleur de la guerre

L'approfondissement des liens militaires entre la Russie et la Corée du Nord témoigne de l'internationalisation croissante de la guerre en Ukraine. Moscou pourrait obtenir des ressources humaines et des armes supplémentaires, tandis que Pyongyang pourrait en échange bénéficier d'expériences, d'une aide économique ou de technologies militaires.

Si l'information concernant les 30 000 soldats venait à être confirmée, cela marquerait une implication beaucoup plus importante de la Corée du Nord dans le conflit. Pour l'instant, la question principale reste ouverte : ces troupes seront-elles réellement envoyées sur le front ou accompliront-elles des tâches de soutien en territoire russe ?