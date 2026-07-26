OpenAI annonce un projet majeur de 20 milliards de dollars : les détails du projet Camellia

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OpenAI annonce un projet majeur de 20 milliards de dollars : les détails du projet Camellia

OpenAI, un leader mondial des technologies d'intelligence artificielle, franchit une étape sans précédent dans le secteur de l'énergie et des infrastructures. L'entreprise a officiellement annoncé son projet de construction d'un immense centre de données nommé "Camellia" dans la zone du Savannah Gateway Industrial Hub, en Géorgie, aux États-Unis. Ce projet impressionne les experts du secteur non seulement par son coût de 20 milliards de dollars, mais aussi par sa capacité énergétique de consommation. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, le nouveau centre devrait consommer jusqu'à 3,2 GW d'électricité. À titre de comparaison, cette puissance équivaut à la capacité de production de plusieurs centrales nucléaires de taille moyenne. La compagnie d'électricité Georgia Power prévoit de fournir cette puissance par étapes entre 2028 et 2032. Cela montre que la demande en puissance de calcul nécessaire pour entraîner et soutenir les modèles d'intelligence artificielle croît de manière géométrique.

Pénurie d'énergie et défis d'infrastructure

Le plus grand obstacle aux infrastructures modernes d'intelligence artificielle est actuellement lié à l'électricité. Les représentants d'OpenAI affirment que le nouveau projet servira à contourner ces limites et à renforcer davantage le futur ChatGPT ainsi que d'autres modèles avancés. Dans le cadre du projet, il est prévu de créer 400 emplois permanents, ce qui donnera une impulsion significative à l'économie locale.

Sur le plan écologique, le projet propose également une approche originale. Un système de refroidissement en circuit fermé sera utilisé dans le centre de données afin de réduire la consommation d'eau. Cette technologie aide à minimiser l'impact négatif sur l'environnement en faisant recirculer l'eau. De plus, OpenAI s'est engagé à réduire sa consommation pendant les périodes de forte charge sur le réseau électrique, ce qui vise à prévenir les pannes de courant dans les foyers.

Responsabilité sociale et projets d'avenir

L'entreprise ne se limite pas au développement technologique et promet de contribuer également au développement régional. Il est prévu d'allouer 80 millions de dollars aux domaines suivants dans le cadre du projet :

  • Équiper les écoles locales de technologies modernes ;
  • Soutenir le système de santé ;
  • Améliorer l'infrastructure communale ;
  • Programmes de formation de spécialistes hautement qualifiés ;
  • Financer des projets de construction de logements.
Il convient de noter que le projet Camellia en est actuellement au stade de la planification. Sa réalisation complète dépendra des autorisations des agences gouvernementales compétentes, des accords finaux avec la compagnie d'électricité et du rythme de construction. Tous les indicateurs promis par OpenAI ne pourront être vérifiés dans la pratique qu'après la mise en service de l'installation.

De tels projets revêtent également une grande importance pour les pays en développement comme l'Ouzbékistan. L'étude de l'équilibre entre la consommation d'énergie des centres d'intelligence artificielle et leur efficacité économique servira sans aucun doute d'expérience importante pour la construction d'une infrastructure IT nationale à l'avenir.

OpenAIIntelligence ArtificielleTechnologieÉnergieCamellia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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