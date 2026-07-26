En Chine, un jeune de 18 ans devient une star du web en guidant la circulation en dansant

Un voiturier de 18 ans, employé dans un centre commercial en Chine, est devenu célèbre sur les réseaux sociaux grâce à son style de travail insolite. Étudiant dans un collège professionnel, le jeune homme ne règle pas la circulation automobile par de simples gestes, mais par des mouvements inspirés de la danse de rue.

Il accueille chaque conducteur entrant dans le parking de bonne humeur et indique aux véhicules où se diriger en dansant. Lorsque des vidéos de ce processus ont été diffusées sur les réseaux, de nombreux internautes se sont montrés fascinés par ses mouvements.

Le jeune homme ne travaille à temps partiel au centre commercial que le dimanche. Selon lui, il a choisi ce travail pour comprendre la valeur du labeur, ressentir les difficultés du processus professionnel et forger son caractère.

Il souhaite également laisser aux visiteurs une impression chaleureuse des habitants de sa ville. Aujourd'hui, certaines personnes viennent au centre commercial non seulement pour faire du shopping, mais aussi pour admirer la danse du jeune homme.