Les tensions dans les détroits de Bab el-Mandeb et d'Ormuz secouent le marché énergétique mondial. Source : Houthi Military Media / via REUTERS.

Au Moyen-Orient, l'escalade entre les États-Unis et l'Iran est entrée dans une phase dangereuse. Washington ne dispose pas d'une stratégie de guerre claire ni d'un « projet de victoire » final dans la région ; l'objectif principal des frappes américaines est de punir, d'intimider et de plier Téhéran à ses conditions. Cependant, l'Iran ne veut pas reculer et cherche à répondre coup pour coup à Washington.

Zamin.uz La nouvelle phase de la confrontation entre les États-Unis et l'Iran, la crise pétrolière et l'Arabie saoudite analyse en détail les conflits géostratégiques auxquels elle est confrontée.

1. Frappe à Bab el-Mandeb : Les Houthis entrent pleinement dans la guerre

Dans le contexte des tensions entre les États-Unis et l'Iran, l'un des plus grands alliés de Téhéran dans la région, le mouvement « Ansar Allah » (les Houthis) au Yémen, a pleinement rejoint le conflit.

Attaque contre des pétroliers : Récemment, les Houthis ont frappé deux pétroliers appartenant à l'Arabie saoudite dans le détroit de Bab el-Mandeb. Bien qu'il n'y ait pas eu de victimes humaines, les navires et le pétrole qu'ils transportaient ont été complètement détruits.

Crise énergétique mondiale : Le blocage de fait du détroit d'Ormuz par l'Iran et de Bab el-Mandeb par les Houthis a porté un coup dur à l'économie mondiale et au secteur énergétique. Les prix du pétrole ont grimpé en flèche, atteignant le seuil psychologique de 100 dollars le baril.

Arguments des Houthis : Les représentants du mouvement ont qualifié cette action de « non-respect par la partie saoudite de l'ordre établi » et de « vengeance pour 12 ans de guerre ».

2. Le choix difficile de Riyad : L'Arabie saoudite prise entre deux feux

Cette fois, l'Arabie saoudite s'abstient de mener une opération militaire au Yémen. Riyad comprend fort bien que des guerres prolongées épuisent les États, consument les réserves d'armes et confèrent finalement un avantage inévitable à Israël.

Signification géopolitique : Au cœur de la guerre actuelle entre les États-Unis et l'Iran se trouve la question de l'hégémonie régionale. Washington veut préserver son influence, tandis que l'Iran cherche à briser le statu quo existant. L'Arabie saoudite traverse quant à elle sa propre crise géostratégique : un renforcement excessif de Téhéran ou son effondrement total présentent des dangers égaux pour Riyad. Si l'Iran s'effondre, l'agressivité régionale d'Israël et la pression américaine s'intensifieront encore.

L'Arabie saoudite et l'équilibre des forces régionales

État / Puissance Position et attitude de Riyad Principal risque géopolitique États-Unis Transition d'une alliance fidèle vers une politique multivectorielle Abandon des alliés arabes au profit des intérêts d'Israël Israël Le projet du « Grand Israël » et ses actions à Gaza inquiètent Riyad Devenir l'unique puissance militaire et politique de la région Émirats arabes unis Apparaissent comme un projet alternatif et parfois rival de l'Arabie saoudite Division du monde arabe suite à l'orientation vers Israël Turquie et Qatar Vus comme des rivaux cachés ou ouverts (par exemple, l'influence en Syrie) Politique pro-iranienne menée par Ankara et Doha

3. Le « programme nucléaire » trentenaire des États-Unis et la stratégie saoudienne

Pour maintenir l'Arabie saoudite dans son camp, Washington propose à Riyad un programme d'atome pacifique d'une durée de 30 ans Il est même prévu d'autoriser les activités d'enrichissement d'uranium sur le territoire saoudien.

Par cette démarche, les États-Unis cherchent à maintenir le royaume, qui s'oriente vers une politique multivectorielle, dans leur sphère d'influence.

Ambition de leadership : L'Arabie saoudite ne se considère pas comme un suiveur, mais comme un État leader capable d'entraîner le monde arabe et islamique.

Pénurie de volonté et de ressources : Pour créer son propre pôle géopolitique, l'Arabie saoudite manque pour l'instant de bravoure, de liberté géopolitique totale et de pensée stratégique.

Observateur prudent : Riyad ne se presse pas. À un moment où le rapport de force mondial change, elle reste dans le rôle d'un bénéficiaire prudent des processus en cours plutôt que d'un acteur de changement.

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Les tensions au Moyen-Orient et les secousses sur le marché énergétique ont un impact direct sur l'économie mondiale.

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Selon vous, le prix du pétrole dépassera-t-il les 100 dollars et l'Arabie saoudite acceptera-t-elle l'offre nucléaire américaine ? Laissez votre avis dans les commentaires !