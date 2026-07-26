Victimes de la course à l'intelligence artificielle : Monday.com et d'autres géants de la tech entament des suppressions massives d'emplois

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Victimes de la course à l'intelligence artificielle : Monday.com et d'autres géants de la tech entament des suppressions massives d'emplois

Sur le marché technologique mondial, l'intelligence artificielle (AI) devient non seulement un facteur de nouvelles opportunités, mais aussi de changements majeurs sur le marché du travail. Monday.com, une entreprise israélienne connue pour ses logiciels de gestion de projets, a annoncé le licenciement de près de 20 % de ses employés, devenant ainsi le dernier grand acteur en date à passer à l'optimisation dans le cadre de sa stratégie de développement de l'AI. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans un rapport soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Monday.com a annoncé qu'elle se séparait de plus de 600 employés. Le cofondateur de l'entreprise, Eran Zinman, a souligné dans un message sur LinkedIn que cette décision ne visait pas seulement à réduire les coûts, mais à adapter l'organisation au modèle "AI-first" (l'intelligence artificielle en premier). Bien que l'entreprise s'attende à une croissance de 20 % de ses revenus d'ici 2026, elle est prête à dépenser jusqu'à 55 millions de dollars pour le processus de transformation actuel.

Une tendance massive dans le monde de la technologie

Il n'y a pas que Monday.com, c'est tout le secteur IT qui traverse actuellement une période aussi complexe. Selon les analyses du Financial Times, depuis le début de l'année, les entreprises technologiques américaines ont supprimé près de 140 000 emplois. Des géants tels qu'Amazon, Oracle, Meta et Microsoft ont à eux seuls licencié près de 50 000 employés au total. Ces entreprises réorientent les fonds économisés vers la construction de centres de données pour l'AI et l'augmentation des capacités de calcul.

Il est intéressant de noter que le marché n'accueille pas toujours positivement de telles réductions. Selon les statistiques, les actions des entreprises ayant invoqué le facteur de l'AI pour justifier leurs suppressions d'emplois ont affiché des résultats inférieurs de 10 % par rapport à l'indice NASDAQ. Cela pourrait indiquer que les investisseurs ne croient pas entièrement au prétexte des "licenciements dus à l'intelligence artificielle".

En juillet, Microsoft a supprimé 4 800 emplois, principalement dans sa division de jeux Xbox. Bien que la direction de l'entreprise ait affirmé que ces changements n'étaient pas directement liés à l'AI, la directrice financière Amy Hood a confirmé que le nombre d'employés continuerait de diminuer dans un contexte d'augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle. De son côté, Oracle a révélé avoir réduit ses effectifs de 21 000 personnes, soit de 13 %, au cours de la dernière année.

Rotation du personnel et nouvelles opportunités

Cependant, la situation dans le secteur n'est pas unilatéralement négative. À l'heure où les emplois dans les structures traditionnelles disparaissent, le rythme des embauches dans de nouvelles directions reste également élevé. Par exemple, des startups purement AI comme Anthropic et OpenAI recrutent activement des spécialistes. Même au sein des entreprises ayant procédé à des licenciements, on observe une rotation du personnel.

  • Bien que Meta ait licencié 8 000 employés, elle a transféré 7 000 personnes vers de nouvelles divisions AI ;
  • IBM triple ses embauches de spécialistes débutants en intelligence artificielle et technologies de cloud hybride ;
  • GitLab a supprimé 350 employés pour restructurer son infrastructure AI, réorientant ses ressources vers des systèmes d'agents.
Cette tendance mondiale constitue également un signal important pour les spécialistes d'Ouzbékistan. Pour être compétitif sur le marché IT international, il ne suffit plus de connaître uniquement les langages de programmation ; l'utilisation efficace des outils d'intelligence artificielle et l'adaptabilité au nouvel environnement technologique sont devenues des exigences primordiales. Le fait que des entreprises comme Google réduisent le nombre de managers pour mettre l'accent sur les ingénieurs témoigne également des changements dans le système de gestion.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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