Après la fin de la Coupe du monde 2026, le marché des transferts estival est entré dans une phase extrêmement intense. Cherchant à renforcer leurs effectifs avant le début de la nouvelle saison, les principaux clubs européens se sont activés. Selon ixbt.com, la situation autour de joueurs de renommée mondiale tels que Vinicius Junior, Julián Álvarez et Rodri déclenche un « effet domino » unique sur le marché des transferts, rapporte Goal.com .

L'un des faits marquants de ce mercato est que le Real Madrid est sur le point de s'attacher les services de la star ivoirienne du RB Leipzig, Yan Diomandé, afin de renforcer sa ligne d'attaque. La réalisation de ce transfert aura un impact direct sur le destin de plusieurs autres clubs, notamment sur la chaîne des transferts de joueurs d'une équipe à une autre.

Les manœuvres du Real Madrid et les espoirs du club londonien

Durant les périodes de transferts hivernale et estivale, les changements au sein du club merengue se font également sentir chez les autres formations. L'arrivée potentielle de Yan Diomandé à Madrid remet au premier plan la question de l'avenir de Vinicius Junior, qui n'a pas encore signé de nouveau contrat avec le Real Madrid. Le club anglais d' Arsenal manifeste un vif intérêt pour les services de l'ailier brésilien.

Si les négociations concernant la prolongation du contrat actuel de l'attaquant brésilien avec le club madrilène venaient à s'éterniser ou à échouer, la probabilité de le voir rejoindre le club londonien lors du mercato estival augmenterait considérablement. Cela créerait une véritable réaction en chaîne sur le marché des transferts.

Impact sur les plans des Catalans et autres bouleversements

D'un autre côté, le départ de Yan Diomandé du RB Leipzig pourrait également compromettre les plans des supporters et de la direction du Barça. En effet, les Catalans avaient l'intention de recruter l'attaquant kosovar du TSG Hoffenheim, Fisnik Asllani. Cependant, le club de Leipzig ayant lié le destin de ce joueur à l'avenir de l'attaquant ivoirien, le FC Barcelone pourrait rencontrer des difficultés pour atteindre ses objectifs offensifs.

Selon les experts, ces transferts complexes et interdépendants consécutifs à la Coupe du monde vont provoquer d'importants bouleversements dans le football européen jusqu'à la fin de l'été. Chaque club est contraint d'ajuster sa politique de transferts en fonction des pas de ses rivaux.