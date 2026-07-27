Mercato estival : les mouvements du Real Madrid bouleversent les plans des cadors

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Mercato estival : les mouvements du Real Madrid bouleversent les plans des cadors

Le mercato estival chaud, suivant la Coupe du Monde 2026, est entré dans sa phase active et les principaux clubs européens ont commencé à agir pour renforcer leurs effectifs avant la nouvelle saison. Selon ixbt.com, des stars telles que le Brésilien Vinícius Junior, l'Argentin Julián Álvarez et l'Espagnol Rodri se trouvent actuellement au cœur du marché des transferts. Leurs transferts potentiels devraient déclencher une réaction en chaîne – un effet domino – à travers toute l'Europe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Afin de renforcer davantage sa ligne d'attaque, le club merengue est tout proche de s'attacher les services de la star du RB Leipzig, l'ailier ivoirien Yann Diomandé. La concrétisation de ce transfert pourrait obliger la direction du Real Madrid à prendre une décision ferme concernant l'avenir de Vinícius Junior. N'ayant pas encore prolongé son contrat, le footballeur brésilien suscite l'intérêt sérieux du club londonien d'Arsenal.

La chaîne des transferts et les intérêts des cadors

Si la prolongation du contrat venait à tarder, la probabilité d'un départ de Vinícius vers Arsenal cet été ne ferait qu'augmenter. Cela aurait un impact direct sur les plans des autres équipes sur le marché des transferts. Notamment, le départ de Yann Diomandé de Leipzig pourrait compromettre les transferts prévus par le FC Barcelone.

Les Catalans avaient pour objectif de recruter l'attaquant kosovar Vedat Muriqi, qui évolue à Hoffenheim. Cependant, le club allemand a lié le destin de son joueur à l'avenir de l'ailier ivoirien. En conséquence, cette situation complexe risque de priver les Blaugrana de leur principale cible offensive.

Selon les experts, les dernières semaines du mercato estival s'annoncent extrêmement intenses pour tous les grands clubs. Le transfert d'un seul joueur vers une autre équipe suffit à modifier la stratégie de plusieurs top-clubs sur le continent. Les manœuvres du Real Madrid agissent à cet égard comme le principal catalyseur.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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