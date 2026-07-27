Histoire d'une photo mystérieuse prise en Mongolie : quelle est la vérité derrière le portrait de cette femme mongole dans une boîte

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Histoire d'une photo mystérieuse prise en Mongolie : quelle est la vérité derrière le portrait de cette femme mongole dans une boîte

La célèbre photo prise en Mongolie, représentant une femme à l'intérieur d'une boîte en bois, a été capturée par le photographe français Stéphane Passet. Il s'était rendu en Mongolie dans le cadre du projet d'Albert Kahn "Les Archives de la Planète". Plus tard, la photo a été publiée dans le magazine "National Geographic" avec une légende suggérant qu'il s'agissait d'une "prisonnière mongole dans une boîte".

Selon les premières informations parues dans le magazine, la femme était accusée d'adultère et condamnée à mort par inanition. Il était rapporté qu'on lui donnait de la nourriture et de l'eau en quantité limitée, et que la boîte en bois servait d'instrument de punition.

Cependant, des recherches ultérieures n'ont pas totalement confirmé cette interprétation. Certaines sources indiquent que la boîte aurait pu être un moyen de transport ou une prison mobile destinée à retenir temporairement des détenus.

L'identité de la femme sur la photo, les raisons pour lesquelles elle a été placée dans cette boîte et son sort ultérieur restent inconnus. Par conséquent, il est difficile d'accepter comme un fait avéré l'information selon laquelle elle aurait été condamnée à mort par faim pour trahison.

Selon les normes du droit international actuel, de telles méthodes de châtiment qui portent atteinte à la dignité humaine sont considérées comme contraires aux droits de l'homme.

MongolieStéphane PassetAlbert KahnNational Geographic
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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