Le Borussia Dortmund se prépare à des négociations décisives pour le transfert de Konstantin Karetsas

Le club allemand du Borussia Dortmund a intensifié ses efforts pour s'attacher les services du jeune talent Konstantin Karetsas, qui évolue au KRC Genk. Selon Sky Deutschland, le club allemand est en bonne position pour remporter cette course aux transferts, tandis que l'AC Milan est actuellement distancé en raison de sa situation financière et de changements dans son effectif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il a été révélé que le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl (Nils-Ole Buk), ne voyagerait pas avec l'équipe pour la tournée en Asie. Il se rendra en Belgique lundi et mardi pour tenir une nouvelle réunion décisive avec la direction du KRC Genk afin de finaliser les termes du contrat. Le club belge exige une somme garantie de 35 millions d'euros pour son joueur, avec des bonus supplémentaires portant la valeur totale à 40 millions d'euros.

Priorités sur le marché des transferts

Le Borussia Dortmund a fait du renforcement de sa ligne d'attaque la priorité absolue du mercato estival. Suite au départ de Karim Adeyemi pour le FC Barcelone et à l'intérêt persistant de Leeds United pour Julian Brandt, la direction du club prévoit de recruter deux nouveaux joueurs offensifs. Selon la direction, le club avance résolument vers ses objectifs tout en tenant compte du temps imparti sur le marché des transferts.

La première offre du club allemand s'élevait à 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, mais le KRC Genk l'a refusée. Néanmoins, le Borussia Dortmund a déjà trouvé un accord avec le joueur sur les conditions d'un contrat valable jusqu'en juin 2031, ce qui renforce sa position.

La position de l'AC Milan

Selon GOAL.com, l'AC Milan s'était également montré très intéressé par les services du milieu offensif grec Konstantin Karetsas. Capable d'évoluer du pied gauche et de se montrer efficace derrière l'avant-centre, le joueur correspondait aux plans tactiques milanais. Cependant, ayant dépensé environ 100 millions d'euros pour les transferts de Gonçalo Ramos et Mario Gila, le club se concentre actuellement sur la vente de joueurs pour dégager des fonds et libérer de la masse salariale.

En particulier, tant que la situation autour du transfert de Rafael Leão ne sera pas réglée, il sera difficile pour les Milanais de finaliser d'autres achats. C'est précisément ce facteur qui donne au Borussia Dortmund un net avantage dans la course au transfert et augmente les chances d'un résultat positif.