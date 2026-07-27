En Turquie, un feu d'artifice explose dans la bouche d'un invité et sème la panique à un mariage

·482·Monde
En Turquie, un feu d'artifice explose dans la bouche d'un invité et sème la panique à un mariage

Lors d'un mariage à Ankara, l'acte irréfléchi d'un invité s'est terminé par une blessure. Le jeune homme a mis un petit engin pyrotechnique dans sa bouche et a commencé à danser en rythme avec la musique.

Quelques secondes plus tard, le feu d'artifice a explosé dans sa bouche. L'explosion a effrayé les personnes présentes et la danse a été immédiatement interrompue.

Selon les rapports, le visage du jeune homme a été blessé. Il a reçu les premiers soins sur place avant d'être transporté à l'hôpital. Pour l'instant, aucun détail officiel n'a été communiqué sur son état de santé.

La vidéo prise lors du mariage est rapidement devenue virale sur Internet. Dans les commentaires, de nombreux internautes rappellent que la pyrotechnique n'est ni un jouet ni un spectacle, et qu'une mauvaise utilisation peut entraîner de graves conséquences.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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