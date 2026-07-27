La Russie prolonge à nouveau l'interdiction des exportations d'essence

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La Russie prolonge à nouveau l'interdiction des exportations d'essence

Le gouvernement russe a décidé de prolonger jusqu'à la fin de 2026 l'interdiction d'exporter de l'essence du pays. Cela a été annoncé par le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak . C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse Interfax en se référant à ses propos.

M. Novak a souligné que, lors d'une réunion du quartier général spécial, il avait été décidé de maintenir la mesure d'interdiction des exportations d'essence jusqu'à la fin de l'année, non seulement pour les entreprises ne produisant pas de carburant, mais aussi pour les usines de fabrication.

Parallèlement, il a indiqué que les restrictions imposées sur l'exportation de diesel pourraient être levées en fonction de la stabilisation de la situation sur le marché intérieur. Selon lui, cela est nécessaire pour éviter l'accumulation de surplus dans les raffineries de pétrole et une baisse des volumes de production. La Russie prévoit de reprendre l'exportation de diesel vers les marchés extérieurs une fois que les besoins du marché intérieur seront pleinement satisfaits.

Auparavant, Alexandre Novak avait indiqué que des perturbations dans l'approvisionnement en carburant étaient observées en raison de changements dans le système logistique du pays. Afin de stabiliser la situation, le gouvernement a interdit temporairement l'essence à partir du 1er avril 2026, et le diesel à partir du 8 juillet . Selon la décision initiale, la restriction sur l'essence devait s'appliquer jusqu'au 31 juillet.

Il est rapporté qu'à la suite des frappes de drones ukrainiens sur des sites de l'industrie pétrolière russe, les problèmes de carburant et la pénurie se sont intensifiés dans le pays. Le président russe Vladimir Poutine a également reconnu ce problème lors d'une réunion avec des membres du gouvernement fin juillet. Dans le même temps, il a souligné que les travaux pour remédier à la situation se poursuivaient.

Afin de satisfaire la demande sur le marché intérieur, la Russie prévoit d'importerenviron 50 000 tonnes d'essence de marque AI-92 du Kazakhstan. Il est également indiqué que la crise des carburants, partie de Crimée, s'est propagée à au moins 64 régions du pays. En outre, la Russie a également commencé à importer de l'essence d'Inde par voie maritime. Selon les experts, la situation des carburants dans le pays affecte également, dans une certaine mesure, le marché des pays d'Asie centrale.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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