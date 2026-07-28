Changement du terme « femme au foyer » : le prince de Dubaï propose un nouveau nom pour le statut des femmes

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Changement du terme « femme au foyer » : le prince de Dubaï propose un nouveau nom pour le statut des femmes

Le prince de Dubaï, le cheikh Hamdan ben Mohammed ben Rachid Al Maktoum, a proposé une approche différente du travail des femmes au sein de la famille. Il a pris l'initiative d'utiliser l'expression « bâtisseuse de générations » à la place du terme « femme au foyer ».

Selon lui, le mot « femme au foyer » implique seulement qu'une femme reste à la maison et ne reflète pas pleinement l'ampleur du travail qu'elle accomplit. En réalité, une mère éduque ses enfants, leur transmet des valeurs et des connaissances, et occupe l'une des places principales dans la formation de la future personnalité.

Le cheikh Hamdan a souligné que ce nouveau terme contribuerait à valoriser plus dignement le travail de la femme à la maison et sa contribution à l'éducation des enfants.

Selon les partisans de cette initiative, un tel changement pourrait servir à une reconnaissance plus large, aux niveaux officiel et social, des tâches ménagères quotidiennes et des responsabilités maternelles des femmes.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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