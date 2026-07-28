L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera la Corée du Sud

Dans le cadre des prochaines dates FIFA, l'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera un match amical contre l'une des sélections les plus fortes et prestigieuses d'Asie : la Corée du Sud.

Zamin.uz Se basant sur les informations officielles de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), Zamin.uz présente les détails de ce choc palpitant et les plans de préparation de notre équipe nationale.

1. Match à l'extérieur le 6 octobre et dates FIFA

Selon l'Association de football d'Ouzbékistan, notre équipe nationale, dirigée par Fabio Cannavaro, affrontera le 6 octobre à l'extérieur la Corée du Sud .

Cette confrontation importante est organisée dans le cadre des dates FIFA officielles (Fenêtre internationale de la FIFA), ce qui permettra aux deux équipes d'aligner leurs meilleurs joueurs et leurs expatriés.

D'après le communiqué officiel de l'UFA : « L'équipe nationale d'Ouzbékistan, entraînée par Fabio Cannavaro, disputera un match amical à l'extérieur contre la Corée du Sud le 6 octobre. La rencontre aura lieu dans le cadre des dates FIFA. »

Faits clés concernant la rencontre Ouzbékistan - Corée du Sud

Indicateur / Aspect Détails Adversaires Corée du Sud - Ouzbékistan Date du match 6 octobre Statut Match amical international (Dates FIFA) Lieu Corée du Sud (À l'extérieur) Sélectionneur Fabio Cannavaro Objectif principal Préparation pour la Coupe d'Asie 2027

2. Préparation pour la Coupe d'Asie 2027 et nouveaux sparring-partners

Pour rappel, l'équipe nationale d'Ouzbékistan participera à la Coupe d'Asie 2027 et se prépare actuellement activement pour le championnat continental.

Lors des dates FIFA d'octobre, les poulains de Cannavaro ne se limiteront pas à la Corée du Sud. Notre équipe prévoit de disputer plusieurs autres matches amicaux au cours de ce rassemblement. L'UFA fournira des informations supplémentaires concernant les nouveaux adversaires dans le cadre de la préparation au tournoi.

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Ce match à l'extérieur contre une grande équipe d'Asie sera un test majeur et une précieuse expérience pour notre sélection nationale et Fabio Cannavaro.

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Selon vous, l'équipe d'Ouzbékistan dirigée par Fabio Cannavaro parviendra-t-elle à battre la Corée du Sud à l'extérieur ? Laissez vos pronostics et avis dans les commentaires !