Le mercato estival est devenu une véritable période de test pour les principaux clubs européens. À l'intersection des intérêts de plusieurs équipes de premier plan, le marché des transferts génère un « effet domino » complexe. Selon Goal.com, ce processus se caractérise non seulement par une lutte de capacités financières, mais aussi par le bouleversement des plans d'autres clubs en raison des actions des rivaux. Au cœur de cette lutte se trouvent des clubs tels que le Real Madrid, Barcelone, l'Atlético de Madrid, le RB Leipzig, Manchester United, Arsenal et le PSG. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La concurrence féroce sur le marché des transferts et la situation autour des joueurs ont modifié les plans d'un certain nombre de cadors. En particulier, bien que l'entraîneur principal des Catalans, Hansi Flick, ait prévu de renforcer l'effectif de l'équipe, d'autres géants européens provoquent de sérieux obstacles à cet égard. Chaque échec ou conclusion positive dans la chaîne des transferts affecte directement la stratégie d'une autre équipe pour la saison.

Barcelone et ses principales cibles sur le mercato

Selon les informations de la source, quatre candidats se distinguent clairement parmi les footballeurs ciblés par les Catalans. La liste est menée par Julián Álvarez. Il est devenu la principale cible de Hansi Flick pour combler le poste qui serait laissé vacant par un éventuel départ de Robert Lewandowski. Cependant, l'Atlético de Madrid n'a pas l'intention de lâcher le joueur et se montre ferme dans les négociations.

S'il n'est pas possible de transférer Álvarez, Weesnik Aslani est envisagé comme une deuxième option pour le club catalan. Cependant, le RB Leipzig menant également une lutte active pour ce joueur, il n'est pas facile de remplir les conditions financières. Quant au jeune attaquant Junior Kroupi, il n'y a pas de consensus au sein de la direction du club, et bien que l'entraîneur principal ait approuvé son transfert, cette option reste la moins probable.

L'avenir de Ferran Torres et la situation des autres géants

Le quatrième candidat, Ferran Torres, entre dans la dernière année de son contrat en cours avec le Spotify Camp Nou, mais n'a pas encore signé de nouveau bail. Son avenir pourrait dépendre directement de la capacité ou non de Barcelone à s'attacher les services de Julián Álvarez.

Actuellement, pour des clubs comme le PSG ou le Real Madrid, les achats estivaux sont simplement considérés comme une commodité visant à renforcer davantage l'effectif sur certains postes. Par exemple, bien que la probabilité du transfert de Rodri au club madrilène ait été discutée, des joueurs comme Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga remplissent déjà cette tâche dans l'effectif des Los Blancos. Cela montre que l'équilibre sur le marché des transferts revêt une importance différente pour chaque club.