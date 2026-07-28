Le courage d'un sauveteur en Californie sauve la vie d'un petit garçon

Un incident survenu sur les côtes de Santa Cruz, en Californie, aux États-Unis, a ému de nombreuses personnes. En raison d'une violente tempête, des vagues dangereuses atteignant jusqu'à 3 mètres de haut se sont formées en mer, entraînant un garçon de 10 ans qui se baignait sur la plage vers le large de l'océan.

Ayant remarqué la situation, un sauveteur n'a pas hésité une seule seconde et s'est jeté à l'eau. Malgré le fort courant et les hautes vagues, il a lutté pendant plusieurs minutes pour atteindre le garçon.

Finalement, le sauveteur a réussi à sortir l'enfant de l'eau. Selon les premières informations, la vie du garçon a été sauvée et il a reçu l'assistance médicale nécessaire.

La vidéo de cet événement est devenue virale sur les réseaux sociaux, et les internautes saluent grandement le courage et le dévouement du sauveteur.