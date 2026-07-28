Un séisme puissant de magnitude 7,1 s'est produit au Japon

·88·Monde
Un séisme puissant de magnitude 7,1 s'est produit au Japon

Un violent tremblement de terre s'est produit près de l'île de Kyushu au Japon. C'est ce qu'ont rapporté les médias asiatiques en se basant sur les informations de l'Agence météorologique du pays.

Il est indiqué que la magnitude du séisme était de 7,1 . Les secousses souterraines ont été enregistrées le 28 juillet . L'épicentre du séisme était situé près de la préfecture de Kumamoto , et son foyer a été détecté à une profondeur de 10 kilomètres sous la surface de la terre.

NHK , selon les informations diffusées par la chaîne de télévision, après les fortes secousses, les autorités compétentes du pays ont émis une alerte au tsunami . À cet égard, il est recommandé à la population de suivre les instructions officielles et d'être prudente dans les zones côtières dangereuses.

Jusqu'à présent, aucune information officielle n'a été communiquée concernant des victimes, des blessés ou des dégâts matériels majeurs à la suite du séisme. Les services compétents continuent de surveiller la situation et des informations supplémentaires sont attendues.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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