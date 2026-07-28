HMD fait revivre la gamme légendaire Asha avec un nouveau smartphone

La célèbre marque HMD se prépare à présenter le nouveau smartphone Asha 305, rappelant son passé glorieux sur le marché de la téléphonie mobile. Des images de la boîte d'emballage de l'appareil sont apparues sur le Web, révélant ses principales caractéristiques techniques. Le retour de ce modèle devrait intensifier la concurrence dans le segment des appareils abordables et simples. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'un des aspects les plus intéressants du nouveau smartphone est son système d'exploitation. L'appareil fonctionne sur une nouvelle plateforme logicielle appelée Pulse OS. Pour l'instant, les informations officielles sur ce système sont très rares, mais les experts supposent qu'il pourrait s'agir d'un nouveau logiciel basé sur une version modifiée d'Android.

Spécifications techniques et fonctionnalités

D'après les informations figurant sur l'emballage, le HMD Asha 305 aura des dimensions compactes et pratiques. Le corps du smartphone mesure 147 × 71,5 × 10,2 mm et sera proposé aux acheteurs en noir et en vert. Le modèle devrait être produit dans un design aux couleurs noire et verte.

L'appareil sera équipé d'un écran de 5 pouces avec une résolution de 854 × 480 pixels. Bien que la qualité de l'image ne soit pas extrêmement élevée, un tel écran est considéré comme suffisant pour les tâches quotidiennes simples. De plus, le smartphone recevra des caméras avant et principale de 2 mégapixels chacune. Bien que cela semble modeste par rapport aux flagships modernes, cela convient aux besoins de base.

Performances et batterie

La partie matérielle repose sur un processeur Unisoc T137. Cette puce garantit un fonctionnement stable de l'appareil. Le smartphone sera également équipé de 2 GB de RAM et de 16 GB de stockage interne (mémoire flash). Malgré la petite capacité, il y aura suffisamment d'espace pour les fichiers et applications nécessaires.

Pour l'alimentation énergétique, une batterie d'une capacité de 2500 mAh a été choisie, prenant en charge une puissance de charge de 5 W. L'autonomie de la batterie devrait être bonne par rapport à l'écran compact de l'appareil. Parmi les commodités supplémentaires, la présence d'une prise audio de 3,5 mm et du mode point d'accès Wi-Fi est mentionnée.