Dans une vidéo d'adieu spéciale adressée aux supporters de Chelsea, le défenseur espagnol expérimenté Marc Cucurella a souligné que la ville de Londres restera toujours sa maison. Lors de ce transfert, le joueur s'apprête à tourner une nouvelle page de sa carrière et à rejoindre le Real Madrid, rapporte Goal.com. rapporte .

Selon Goal.com, l'arrière gauche de 28 ans avait quitté Stamford Bridge en juin pour rejoindre le club merengue pour un montant de 52 millions de livres sterling. Cependant, ce n'est qu'plus d'un mois après l'annonce officielle du transfert que le joueur a publié son message vidéo émouvant sur les réseaux sociaux.

L'ère londonienne et le chemin parcouru

Depuis son arrivée à Chelsea en provenance de Brighton en 2022, Marc Cucurella a disputé 115 matches en Premier League. Bien qu'il ait fait face à des difficultés initiales lors de ses quatre saisons dans le club londonien, il est devenu un joueur clé de l'équipe grâce à un travail acharné.

Sur ses réseaux sociaux, le défenseur est revenu sur son passage dans l'ouest de Londres, reconnaissant que les victoires en Ligue Conférence de l'UEFA 2024-25 et en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 ont été les moments les plus brillants de sa carrière.

Nouveau défi et avenir

L'accord de transfert avait été conclu à la mi-juin, alors que le joueur triomphait avec l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Après sa victoire au Mondial, il a bénéficié de vacances supplémentaires et se prépare désormais à intégrer l'effectif du Real Madrid, entraîné par le technicien espagnol José Mourinho.

Dans son discours d'adieu, le joueur a particulièrement souligné que les exigences élevées et la pression au sein du club ont grandement contribué à façonner son professionnalisme. Il a affirmé qu'il n'oublierait jamais les chants qui lui étaient dédiés au stade, les soirées magiques et l'affection montrée par les supporters.

Ainsi, l'aventure de Cucurella à Chelsea s'achève. Désormais, il ambitionne de poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole et de conquérir de nouveaux sommets sous le maillot des Los Blancos.