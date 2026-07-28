Marc Cucurella fait ses adieux à Chelsea

·0·Sport
Marc Cucurella fait ses adieux à Chelsea

Dans une vidéo d'adieu spéciale adressée aux supporters de Chelsea, le défenseur espagnol expérimenté Marc Cucurella a souligné que la ville de Londres restera toujours sa maison. Lors de ce transfert, le joueur s'apprête à tourner une nouvelle page de sa carrière et à rejoindre le Real Madrid, rapporte Goal.com. rapporte .

Selon Goal.com, l'arrière gauche de 28 ans avait quitté Stamford Bridge en juin pour rejoindre le club merengue pour un montant de 52 millions de livres sterling. Cependant, ce n'est qu'plus d'un mois après l'annonce officielle du transfert que le joueur a publié son message vidéo émouvant sur les réseaux sociaux.

L'ère londonienne et le chemin parcouru

Depuis son arrivée à Chelsea en provenance de Brighton en 2022, Marc Cucurella a disputé 115 matches en Premier League. Bien qu'il ait fait face à des difficultés initiales lors de ses quatre saisons dans le club londonien, il est devenu un joueur clé de l'équipe grâce à un travail acharné.

Sur ses réseaux sociaux, le défenseur est revenu sur son passage dans l'ouest de Londres, reconnaissant que les victoires en Ligue Conférence de l'UEFA 2024-25 et en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 ont été les moments les plus brillants de sa carrière.

Nouveau défi et avenir

L'accord de transfert avait été conclu à la mi-juin, alors que le joueur triomphait avec l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Après sa victoire au Mondial, il a bénéficié de vacances supplémentaires et se prépare désormais à intégrer l'effectif du Real Madrid, entraîné par le technicien espagnol José Mourinho.

Dans son discours d'adieu, le joueur a particulièrement souligné que les exigences élevées et la pression au sein du club ont grandement contribué à façonner son professionnalisme. Il a affirmé qu'il n'oublierait jamais les chants qui lui étaient dédiés au stade, les soirées magiques et l'affection montrée par les supporters.

Ainsi, l'aventure de Cucurella à Chelsea s'achève. Désormais, il ambitionne de poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole et de conquérir de nouveaux sommets sous le maillot des Los Blancos.

Marc CucurellaChelseaReal MadridTransfertPremier League
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le FC Barcelone cible Eli Junior Krupí comme alternative à Julián ÁlvarezLe FC Barcelone cible Eli Junior Krupí comme alternative à Julián ÁlvarezAujourd'hui, 11:32Beşiktaş se retire du transfert de Salah : détails des négociations sensationnellesBeşiktaş se retire du transfert de Salah : détails des négociations sensationnellesAujourd'hui, 11:24Transfert sensationnel dans le football ouzbek : Le super-buteur irakien Ayman Hussein s'engage avec le Pakhtakor !Transfert sensationnel dans le football ouzbek : Le super-buteur irakien Ayman Hussein s'engage avec le Pakhtakor !Aujourd'hui, 11:18Transfert surprise à Manchester City : James Trafford rejoint LeedsTransfert surprise à Manchester City : James Trafford rejoint LeedsAujourd'hui, 11:11Bombe de 100 millions du Liverpool : Accord trouvé avec Barcola !Bombe de 100 millions du Liverpool : Accord trouvé avec Barcola !Aujourd'hui, 11:07Super transfert d'Arsenal : 70 millions de livres sterling prêts pour Bruno Guimarães !Super transfert d'Arsenal : 70 millions de livres sterling prêts pour Bruno Guimarães !Aujourd'hui, 10:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan
Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan