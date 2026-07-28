Baidu et Lyft lancent des tests de taxis autonomes à Londres

Le géant technologique chinois Baidu, en partenariat avec Lyft et sa filiale Freenow, a commencé à tester des véhicules autonomes dans les rues de Londres. Cette initiative constitue une étape importante vers le lancement d'un service de robotaxis commerciaux au Royaume-Uni, faisant de la capitale britannique un terrain de compétitions clé pour les véhicules autonomes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, lors des tests qui ont débuté mardi, des opérateurs humains seront présents à bord des véhicules pour garantir la sécurité. Ce processus intervient près d'un an après l'accord stratégique conclu entre les deux entreprises pour introduire sur le marché européen les robotaxis Apollo Go RT6, spécialement développés par Baidu.

Il a été révélé que les voitures seront fournies aux utilisateurs via l'application Freenow, que Lyft a acquise en 2025 pour environ 197 millions de dollars. Cet achat a permis à la société américaine Lyft d'occuper une position solide sur le marché européen des applications de transport, où des entreprises soutenues par de grands investisseurs se disputent actuellement le leadership sur le marché des robotaxis.

Londres devient un terrain d'essai majeur pour les transports autonomes

La ville de Londres est déjà devenue un terrain d'essai principal dans ce domaine. En avril de cette année, Waymo a également commencé à tester ses voitures autonomes sous la supervision d'opérateurs de sécurité. De plus, Uber a annoncé son intention de lancer son service de robotaxi à Londres cette année, en collaboration avec Wayve, son partenaire en IA et technologies de conduite autonome.

À ce stade, les entreprises déploient des dizaines de véhicules de test dans le borough londonien de Brent. Selon les représentants de Baidu et Freenow by Lyft, l'accès du public aux robotaxis devrait ouvrir en 2027, sous réserve des autorisations des organismes de régulation.

Thomas Zimmermann, directeur de Freenow by Lyft, a souligné qu'une fois le service pleinement opérationnel, il fonctionnera comme un réseau hybride. En d'autres termes, les chauffeurs professionnels conduisant des taxis traditionnels et des voitures personnelles travailleront aux côtés des robotaxis, contribuant ainsi à assurer la mobilité de la ville.