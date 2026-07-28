Un homme meurt après avoir sauté du deuxième étage dans une piscine (vidéo)

Selon les médias, un accident survenu dans l'un des pays du Moyen-Orient s'est terminé par une tragédie. Un homme a sauté dans une piscine depuis le deuxième étage, mais a subi de graves blessures lors du saut.

Des témoins affirment qu'après l'incident, des médecins sont arrivés rapidement sur les lieux et la victime a été transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont indiqué qu'il présentait de graves blessures à la colonne vertébrale, à la tête et aux organes internes.

Malgré les efforts des médecins, il n'a pas été possible de sauver la vie de l'homme. Il est décédé à l'hôpital des suites de ses graves blessures.

Les spécialistes quant à eux, rappellent que sauter de hauteurs dans des plans d'eau peut présenter un grave danger pour la vie et appellent à éviter de tels actes risqués.