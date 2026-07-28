Un homme meurt après avoir sauté du deuxième étage dans une piscine (vidéo)

·2·Monde
Un homme meurt après avoir sauté du deuxième étage dans une piscine (vidéo)

Selon les médias, un accident survenu dans l'un des pays du Moyen-Orient s'est terminé par une tragédie. Un homme a sauté dans une piscine depuis le deuxième étage, mais a subi de graves blessures lors du saut.

Des témoins affirment qu'après l'incident, des médecins sont arrivés rapidement sur les lieux et la victime a été transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont indiqué qu'il présentait de graves blessures à la colonne vertébrale, à la tête et aux organes internes.

Malgré les efforts des médecins, il n'a pas été possible de sauver la vie de l'homme. Il est décédé à l'hôpital des suites de ses graves blessures.

Les spécialistes quant à eux, rappellent que sauter de hauteurs dans des plans d'eau peut présenter un grave danger pour la vie et appellent à éviter de tels actes risqués.

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