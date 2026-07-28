Lothar Matthäus met en garde Jamal Musiala

L'ancienne légende du Bayern Munich, Lothar Matthäus, a lancé un avertissement sévère au milieu de terrain Jamal Musiala avant la nouvelle saison. Selon Goal.com, l'expert chevronné a souligné que la place du joueur dans le onze titulaire est menacée et qu'il n'y a plus de place pour les excuses, rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Pour rappel, le créateur de 23 ans avait subi une grave blessure, notamment une luxation et une rupture des ligaments de la cheville, lors du match contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en juillet dernier. Éloigné des terrains pendant six mois, le joueur a fait son retour progressif au début de l'année 2026.

La concurrence s'intensifie

Dans une interview accordée à Sky Sport, Lothar Matthäus a insisté sur le fait que la blessure de Musiala est désormais derrière lui et qu'il doit retrouver sa meilleure forme physique. Si Musiala ne parvient pas à retrouver rapidement son ancien niveau, il risque de se retrouver sur le banc sous les ordres de l'entraîneur Vincent Kompany.

La concurrence dans le secteur offensif de l'équipe est plus féroce que jamais. Notamment, le temps de jeu exceptionnel et la complicité entre Harry Kane et Serge Gnabry réduisent les opportunités pour les autres joueurs de l'effectif.

Les autres candidats dans l'effectif

Sur le terrain, il n'y a pas que Kane et Gnabry ; des joueurs comme Michael Olise et le jeune talent Lennart Karl peuvent également évoluer au poste de numéro 10. Cela réduit presque à néant le droit à l'erreur pour Musiala et exige qu'il profite de chaque minute.

Selon Matthäus, Vincent Kompany parviendra à trouver l'équipe type et l'équilibre idéal au cours de la saison. Bien que Musiala ait réalisé de bonnes performances en fin de saison et lors de la Coupe du Monde, il doit travailler encore plus dur pour s'imposer dans le onze de départ.

Actuellement, le joueur a subi une petite intervention chirurgicale en juillet pour retirer une plaque métallique de sa jambe et a commencé à parfaire sa condition physique lors de la préparation estivale. Musiala vise une place de titulaire indiscutable dans l'équipe dirigée par Vincent Kompany.