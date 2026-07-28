Le mariage de trois sœurs avec un seul homme suscite un vif débat sur les réseaux sociaux

La décision de Santosh (18 ans), Savitri (19 ans) et Saroj (20 ans) d'épouser le même homme, Vikas, a suscité de vives discussions parmi les internautes. C'est ce qu'a rapporté "Kantri.az" en se basant sur la publication "Ekspress".

Il est précisé que les sœurs travaillent ensemble et créent diverses vidéos pour les réseaux sociaux. Vikas travaillait comme leur caméraman. Les jeunes femmes ont déclaré qu'elles ne voulaient pas être séparées après le mariage, ayant toujours vécu ensemble depuis l'enfance.

Saroj a souligné qu'elles sont toutes majeures et qu'elles ont pris cette décision de leur plein gré. Selon elle, les sœurs vivaient très mal la séparation et ont donc choisi cette solution pour rester ensemble.

Vikas a également affirmé qu'il entretenait une relation étroite avec les trois jeunes femmes et qu'il avait accepté cette décision sachant à quel point elles étaient liées.

Cependant, Anurag Pandey, avocat au tribunal d'Allahabad, a déclaré que ce mariage n'est pas reconnu par la loi indienne. Il a souligné que, selon le droit hindou, un homme ne peut pas être légalement marié à plusieurs femmes en même temps.