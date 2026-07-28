Sean Dyche s'exprime sur la tactique d'Andoni Iraola

L'ancien entraîneur d'Everton, Sean Dyche, a partné ses conclusions intéressantes et franches sur le style tactique du nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola. Selon lui, le technicien espagnol a dû abandonner ses idées traditionnelles pour s'adapter aux exigences de la Premier League et a forgé un style de jeu à très haute dynamique et générateur de résultats à Bournemouth. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée au podcast The Good, the Bad and The Football, Sean Dyche a salué le potentiel d'entraîneur de son confrère. Andoni Iraola a gagné une grande attention après une carrière polyvalente de trois saisons à la tête de Bournemouth. Cependant, ses débuts en Premier League ont été très difficiles.

Selon les informations d'ixbt.com et de la presse sportive, Iraola n'a remporté aucune de ses neuf premières rencontres dans le championnat. Cette série infructueuse comprenait également une lourde défaite 0-3 infligée par l'Everton dirigé par Sean Dyche en octobre 2023.

Évolutions tactiques et flexibilité

Après cette lourde défaite lors de son déplacement dans le Merseyside, Andoni Iraola a rapidement compris que ses plans initiaux ne fonctionnaient pas dans le football anglais. Par conséquent, il a décidé de modifier radicalement son style de jeu pour assurer le maintien de l'équipe dans l'élite, et Bournemouth a décroché sa première victoire en battant Burnley 2-1 lors de la journée suivante.

Sean Dyche a particulièrement salué cette flexibilité de l'entraîneur espagnol. Selon ses mots, Iraola est passé à un style de football direct, exécuté à la perfection par des joueurs relativement plus simples mais dotés d'une excellente condition physique.

En décrivant le jeu de l'équipe adverse, Dyche a souligné : « Iraola pratique en réalité un football de divisions inférieures sublimé au plus haut niveau. Ils envoient constamment le ballon vers l'avant, mettent la pression sur l'adversaire et le forcent à plier. C'est la version la plus qualitative et la plus énergique de ce style ».

La décision ferme de l'entraîneur

Le contraste saisissant entre les premiers matchs d'Iraola et sa période de réussite ultérieure a profondément marqué Sean Dyche. Il n'a pas caché son admiration face à la capacité du technicien espagnol à renoncer à ses principes pour évaluer la situation avec réalisme.

« Nous l'avions complètement écrasé dans son style espagnol qu'il essayait de déployer contre Everton. Mais il a compris que cela ne marchait pas et a radicalement changé la donne. La fois suivante où ils ont joué contre nous, c'était une équipe totalement différente », a ajouté l'ancien entraîneur.