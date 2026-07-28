Elon Musk interdit la destruction de livres rares pour l'entraînement de l'intelligence artificielle

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Elon Musk interdit la destruction de livres rares pour l'entraînement de l'intelligence artificielle

Il a été révélé que certaines entreprises développant des technologies d'intelligence artificielle achetaient massivement des livres rares publiés avant 2022 pour l'entraînement des modèles, et les détruisaient complètement lors du processus de numérisation. Alors que cette situation a suscité de vives critiques dans l'opinion publique, le milliardaire Elon Musk a réagi à cette pratique en prenant une décision radicale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, Elon Musk a donné des instructions spéciales à l'équipe SpaceXAI pour abandonner la pratique de la destruction physique de livres rares dans le but d'entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Il a souligné qu'une telle approche constitue un manque de respect envers le patrimoine culturel et que la préservation des originaux doit être une priorité absolue à l'avenir.

Le problème de la destruction massive d'éditions rares

Récemment, la demande d'éditions anciennes, dotées d'une haute qualité textuelle et non rédigées sous l'influence de l'intelligence artificielle, a fortement augmenté parmi les entreprises technologiques modernes. À cette fin, elles ont utilisé des outils spéciaux pour acheter des livres anciens en gros et ont employé des machines de numérisation ultra-rapides.

Ces appareils étaient conçus pour couper les couvertures des livres et lire les pages une par une, et à la fin du processus, les précieux originaux étaient broyés au point d'être irrécupérables. Grâce à des services spéciaux, y compris ISBNdb, les acheteurs avaient la possibilité de commander jusqu'à un million de livres tout en gardant leur identité secrète.

La solution alternative proposée par Elon Musk

Selon la nouvelle approche avancée par Elon Musk, les copies numériques nécessaires à l'entraînement de l'intelligence artificielle peuvent être obtenues à l'aide de méthodes de numérisation traditionnelles sans endommager les livres. Cela garantit non seulement le processus technologique, mais assure également la préservation des livres originaux d'importance historique et culturelle.

Dans le cadre de cette initiative, toutes les copies originales seront soigneusement conservées dans des bibliothèques spéciales. Selon les experts, une telle approche constitue une étape importante pour maintenir l'équilibre entre le progrès technologique moderne et la préservation du patrimoine culturel.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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