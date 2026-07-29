Les États-Unis interdisent l'importation de robots humanoïdes en provenance de Chine

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Les États-Unis interdisent l'importation de robots humanoïdes en provenance de Chine

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a introduit des mesures strictes interdisant l'importation dans le pays de nouveaux robots humanoïdes et quadrupedes fabriqués en Chine. Selon ixbt.com, ces restrictions incluent également les onduleurs connectés au réseau qui permettent de connecter des sources d'énergie renouvelable et des batteries aux équipements des réseaux électriques et des data centers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ces restrictions montrent que l'administration de Donald Trump vise à protéger la chaîne d'approvisionnement en AI des États-Unis contre les cyberattaques, le vol de données et d'autres risques potentiels originaires de Chine. Cette politique vise également à inciter les entreprises à déplacer leurs processus de production sur le territoire américain.

Menaces pour la sécurité nationale et la cybersécurité

La déclaration de la Commission fédérale des communications souligne que ces appareils sont très susceptibles de créer des vulnérabilités susceptibles de porter atteinte à l'économie américaine et à la sécurité nationale. En particulier, ils peuvent constituer une menace sérieuse pour la cybersécurité des infrastructures critiques des États-Unis.

Le président de la commission, Brendan Carr, a souligné dans son communiqué de presse que la FCC continuerait à contribuer à la sécurité des chaînes d'approvisionnement critiques de l'Amérique. Ces mesures sont évaluées comme une étape supplémentaire vers le renforcement de la souveraineté technologique du pays.

Relations bilatérales et mesures de rétorsion de la Chine

L'ambassade de Chine à Washington a réagi vivement à cette décision, déclarant que Pékin appelle les États-Unis à écouter les voix objectives et rationnelles des milieux d'affaires des deux pays. L'ambassade a exigé de cesser de stigmatiser les entreprises chinoises et de les menacer de sanctions.

Il a également été indiqué que le gouvernement chinois prendrait toutes les mesures nécessaires contre toute action portant gravement atteinte à ses intérêts. De son côté, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a averti que les entreprises chinoises travaillant dans le domaine de l'AI pourraient faire l'objet de sanctions américaines pour le vol de propriété intellectuelle américaine.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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