Le Real Madrid commet une erreur dans le dossier du transfert de Vinícius Júnior

Le Real Madrid risque de perdre le contrôle de la situation concernant son joueur vedette, Vinícius Júnior. Le contrat actuel de l'attaquant brésilien touche à sa fin et la prolongation traîne en longueur, ce qui suscite de vives discussions dans la presse espagnole. Sur fond de cette incertitude, des informations ont circulé selon lesquelles le club anglais d'Arsenal prévoit de profiter de la situation, rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

Selon les informations diffusées par Goal.com, l'inaction de la direction du club merengue concernant le contrat nuit à l'ambiance au sein de l'équipe. Les interrogations se multiplient autour de l'avenir de l'ailier de 26 ans, star mondiale et élément clé du projet. Le manque d'évaluation correcte de la situation par la direction et son absence de mesures fermes en temps voulu font l'objet de critiques.

La critique acerbe de Santiago Cañizares

Santiago Cañizares, ancien gardien de but du Real Madrid et de Valence, a vivement condamné les agissements de la direction sur les ondes de la Cadena COPE, qualifiant cela d'erreur de gestion impardonnable. Selon lui, les Madrilènes arrivent toujours trop tard et, si un nouvel accord n'est pas trouvé avec le joueur, sa vente dans l'intérêt financier du club doit devenir une étape obligatoire.

Cañizares a déclaré dans son intervention : Le Real Madrid arrive en retard sur tout. S'il est vrai que son contrat n'est pas prolongé, le club sera obligé de le vendre. On ne peut pas se permettre de perdre des centaines de millions d'euros en laissant le contrat d'un joueur arriver à expiration. Je crois que c'est ce qui finira par se produire. C'est une erreur de gestion impardonnable.

L'intérêt d'Arsenal et la situation sur le marché des transferts

Au moment où les Madrilènes hésitent sur la question contractuelle, Arsenal, l'un des cadors de Premier League, suit la situation de près. Le club londonien, entraîné par Mikel Arteta, serait prêt à dépenser une somme importante pour s'attacher les services du joueur brésilien. Si Vinícius a le sentiment de ne pas être suffisamment valorisé au club, l'attrait du championnat anglais et un salaire élevé pourraient le séduire.

Malgré cela, la direction du Real Madrid reste convaincue de pouvoir persuader le joueur de signer un nouveau bail à long terme. Cependant, la complexité de la situation pousse le club à explorer de nouvelles pistes. En particulier, le suivi du jeune talent Yan Diomandé est perçu comme une démarche potentielle pour remplacer éventuellement Vinícius à l'avenir. Quoi qu'il en soit, le staff technique est prêt à tout mettre en œuvre pour conserver le joueur dans l'équipe.