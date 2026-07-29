La Juventus manifeste son intérêt pour le transfert de Yassine Bounou

Le gardien d'Al-Hilal, Yassine Bounou, continue d'attirer l'attention des grands clubs européens. Selon les informations relayées par Al Jazeera, la Juventus, l'un des géants italiens, a l'intention de s'attacher les services du gardien marocain expérimenté et serait prête à offrir environ 9 millions d'euros pour son transfert. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement, l'avenir du portier à Al-Hilal soulève des interrogations, son contrat courant jusqu'à l'été 2028. Cependant, suite au retour de Mohammed Al-Owais dans l'effectif, il avait été rapporté que la direction du club envisageait de n'enregistrer Yassine Bounou que pour les compétitions continentales. Un scénario qui ne conviendrait pas du tout au joueur.

Le marché des transferts et le facteur de l'âge

Selon le portail Transfermarkt, la valeur marchande de Yassine Bounou avait baissé après son transfert à Al-Hilal à l'été 2023. Avant son départ pour l'Arabie saoudite, sa valeur était estimée à 12 millions d'euros, mais avec le temps, ce chiffre a progressivement diminué pour tomber à 5,5 millions d'euros à moyen terme.

Cependant, la somme de 9 millions d'euros proposée par la Juventus montre qu'elle est supérieure de près de 65 % à la valeur officielle actuelle du joueur. Compte tenu de son âge, cette indemnité de transfert représente un pas singulier selon la logique du marché, les grands clubs européens hésitant généralement à dépenser de telles sommes pour des joueurs approchant la fin de leur carrière.

Décisions futures

Il s'avère que le gardien marocain refuse la condition de ne jouer que dans les tournois internationaux, ce qui rend très probable son départ du club lors de ce mercato estival. Alors qu'Al-Hilal s'apprête à laisser partir l'un de ses joueurs les plus réguliers et fiables de ces dernières années, l'intérêt de la Juventus pourrait complètement bouleverser la situation.

Cette démarche du club italien confirme non seulement la réputation du gardien expérimenté sur la scène internationale, mais aussi sa capacité à répondre aux exigences des grands clubs européens. Si les deux parties parviennent à un accord, Yassine Bounou devrait poursuivre sa carrière en Serie A et apporter une expérience supplémentaire à la défense du club turinois.