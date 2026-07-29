Les premières images réelles du smartphone Huawei Nova 16 SE ont fuite sur Internet

Les premières images réelles du nouveau smartphone Huawei Nova 16 SE, qui n'a pas encore été officiellement annoncé par Huawei, ont fuite sur Internet. Cet appareil devrait être une nouveauté très attendue par les fans de la marque, car selon ixbt.com, le fabricant chinois n'avait pas présenté d'appareils mobiles de cette gamme au cours des trois dernières années. C'est ce que rapporte rapporte Ixbt.com.

Si l'on se fie aux images apparues sur le réseau, le nouveau gadget arborera un design radicalement renouvelé. Notamment, le panneau arrière du smartphone présente un large bloc de caméras horizontal, dont la forme rappelle les modèles Honor Power 2 et iPhone 17 Pro. Le logo traditionnel et familier de la gamme Huawei Nova a été conservé sur le boîtier.

Apparence et palette de couleurs

L'un des aspects les plus marquants de l'appareil est son module photo. Il comprend trois éléments circulaires qui dépassent considérablement du corps et occupent presque entièrement la partie supérieure du panneau arrière, conférant à l'appareil un look moderne et unique.

Il s'avère que le Huawei Nova 16 SE sera proposé aux acheteurs en plusieurs options de couleurs. Celles-ci incluent des teintes classiques noires et blanches ainsi que des nuances dégradées attrayantes. Notamment, l'une des couleurs présente des teintes rappelant un coucher de soleil, ce qui évoque le design du flagship Pura 90 Pro Max. De plus, une version combinant le bleu et le rose est en préparation pour ceux qui préfèrent un look plus lumineux.

Pour l'instant, Huawei n'a fourni aucune information officielle concernant la date de présentation et les caractéristiques techniques du nouveau smartphone Nova 16 SE. Néanmoins, les images et informations fuite sur le web indiquent que l'arrivée du gadget sur le marché est imminente, ce qui suscite un grand intérêt parmi les utilisateurs.