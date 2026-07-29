Les premières images réelles du smartphone Huawei Nova 16 SE ont fuite sur Internet

·34·Technologie
Les premières images réelles du smartphone Huawei Nova 16 SE ont fuite sur Internet

Les premières images réelles du nouveau smartphone Huawei Nova 16 SE, qui n'a pas encore été officiellement annoncé par Huawei, ont fuite sur Internet. Cet appareil devrait être une nouveauté très attendue par les fans de la marque, car selon ixbt.com, le fabricant chinois n'avait pas présenté d'appareils mobiles de cette gamme au cours des trois dernières années. C'est ce que rapporte rapporte Ixbt.com.

Si l'on se fie aux images apparues sur le réseau, le nouveau gadget arborera un design radicalement renouvelé. Notamment, le panneau arrière du smartphone présente un large bloc de caméras horizontal, dont la forme rappelle les modèles Honor Power 2 et iPhone 17 Pro. Le logo traditionnel et familier de la gamme Huawei Nova a été conservé sur le boîtier.

Apparence et palette de couleurs

L'un des aspects les plus marquants de l'appareil est son module photo. Il comprend trois éléments circulaires qui dépassent considérablement du corps et occupent presque entièrement la partie supérieure du panneau arrière, conférant à l'appareil un look moderne et unique.

Il s'avère que le Huawei Nova 16 SE sera proposé aux acheteurs en plusieurs options de couleurs. Celles-ci incluent des teintes classiques noires et blanches ainsi que des nuances dégradées attrayantes. Notamment, l'une des couleurs présente des teintes rappelant un coucher de soleil, ce qui évoque le design du flagship Pura 90 Pro Max. De plus, une version combinant le bleu et le rose est en préparation pour ceux qui préfèrent un look plus lumineux.

Pour l'instant, Huawei n'a fourni aucune information officielle concernant la date de présentation et les caractéristiques techniques du nouveau smartphone Nova 16 SE. Néanmoins, les images et informations fuite sur le web indiquent que l'arrivée du gadget sur le marché est imminente, ce qui suscite un grand intérêt parmi les utilisateurs.

HuaweiNova 16 SESmartphoneTechnologiesGadgets
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les nouveaux smartphones pliables de Samsung établissent un record sur le marché mondialLes nouveaux smartphones pliables de Samsung établissent un record sur le marché mondialAujourd'hui, 17:52Fast Metals développe une technologie pour extraire des minéraux critiques des boues rougesFast Metals développe une technologie pour extraire des minéraux critiques des boues rougesAujourd'hui, 17:24L'intelligence artificielle n'a pas rapporté les revenus escomptés pour les entreprises : 95 % n'ont vu aucun résultatL'intelligence artificielle n'a pas rapporté les revenus escomptés pour les entreprises : 95 % n'ont vu aucun résultatAujourd'hui, 16:57Rocket Lab décroche un contrat record pour la défense américaineRocket Lab décroche un contrat record pour la défense américaineAujourd'hui, 16:24Pangram lève 9 millions de dollars pour lutter contre le contenu généré par l'IAPangram lève 9 millions de dollars pour lutter contre le contenu généré par l'IAAujourd'hui, 16:24Elon Musk a annoncé quand les premiers humains seront envoyés sur MarsElon Musk a annoncé quand les premiers humains seront envoyés sur MarsAujourd'hui, 15:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design