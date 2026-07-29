Fast Metals développe une technologie pour extraire des minéraux critiques des boues rouges

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Fast Metals développe une technologie pour extraire des minéraux critiques des boues rouges

Des milliards de tonnes de boues rouges, produites lors de la fabrication de l'aluminium et stockées à l'air libre, pourraient désormais devenir une source de minéraux précieux. Selon TechCrunch, la start-up Fast Metals a développé une technologie permettant d'extraire des métaux critiques de manière économique en recyclant ce déchet extrêmement toxique et visqueux. C'est ce que rapporte TechCrunch .

Plus de 3 milliards de tonnes de boues rouges sont stockées dans des bassins à ciel ouvert et des tas à travers le monde. Ce déchet tire sa couleur rougeâtre de l'oxyde de fer, qui est le composé le plus abondant de ce mélange. Cependant, les boues rouges contiennent également des minéraux essentiels tels que le titane, l'aluminium et des terres rares.

Jusqu'à présent, ces richesses étaient ignorées car l'extraction des minéraux utiles de l'oxyde de fer s'avérait extrêmement coûteuse. Selon Sumedh Gostu, PDG et cofondateur de Fast Metals, son équipe a réussi à surmonter cet obstacle précis.

Principe technologique et financement

Le procédé technologique de Gostu a été principalement élaboré lors de sa thèse de doctorat à la Colorado School of Mines. Cependant, pour rendre le processus parfait et économiquement viable, un élément crucial manquait encore. Un jour, lors d'une conversation avec le cofondateur Anthony Staley, ce chaînon manquant a été trouvé : un autre flux de déchets provenant d'usines d'alumine a permis de rendre le processus extrêmement économique.

Selon Ixbt.com et TechCrunch, cette start-up prometteuse a bouclé avec succès un tour de table en pré-amorçage de 4,3 millions de dollars, mené par New Climate Ventures avec la participation d'Azolla Ventures, d'Astor Swiss et de Founders Factory, l'accélérateur de Rio Tinto.

Recyclage en six étapes et bénéfice financier

Les experts de Fast Metals ajoutent des produits chimiques spéciaux ainsi qu'un autre flux de déchets aux boues rouges pour réaliser un processus de purification et de séparation en six étapes. À chaque étape, différents minéraux précipitent et peuvent être vendus séparément.

Le responsable de la start-up explique que le fer extrait des déchets couvre entièrement les coûts d'exploitation grâce aux ventes, tandis que les autres minéraux génèrent un bénéfice net. Par exemple, le dioxyde de titane se vend à environ 2,50–3 $ le kilogramme, tandis que le prix de l'oxyde de scandium atteint 750 $ le kilogramme. Cela démontre qu'en plus de résoudre un problème écologique, la technologie offre une efficacité économique élevée.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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