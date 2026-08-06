Des chiens spéciaux qui sauvent des ours dans le Nevada étonnent tout le monde

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Des chiens spéciaux qui sauvent des ours dans le Nevada étonnent tout le monde

Dans l'État du Nevada, des chiens d'ours de Karelia spécialement formés sont utilisés pour prévenir les conflits entre les humains et les ours sauvages. Cette méthode sert non seulement à garantir la sécurité de la population,但也 à sauver les ours de la destruction.

Deux chiens d'ours de Karelia nommés Borsuk et Banjo travaillent avec les biologistes du Département de la faune du Nevada (NDOW). Ils n'attaquent pas les ours, mais sont formés pour éloigner l'animal des zones habitées en aboyant, en poursuivant et, dans certains cas, en mordillant légèrement.

Les spécialistes appellent cette méthode « la formation d'un réflexe conditionné négatif ». Son but est de restaurer chez les ours un sentiment naturel de prudence face aux zones habitées par l'homme. Ainsi, au lieu de retourner dans les quartiers à la recherche de nourriture facile, les animaux se dirigent vers leur habitat naturel.

Un ours noir et un chien noir et blanc courent ensemble à travers un champ.

Borsuk et Banjo remplissent également des missions telles que l'expulsion des ours des zones urbaines, la découverte d'animaux cachés sous les maisons, la recherche d'ours blessés ou orphelins, et la participation à des recherches sur la faune sauvage.

Les chiens d'ours de Karelia ont été élevés pour la chasse aux grands animaux dans la région de la Carélie entre la Finlande et la Russie. En raison de leur bravoure, de leur instinct fort et de leur capacité à travailler avec de grands animaux, ils sont considérés comme l'une des races les plus efficaces dans la conservation de la faune.

Un homme portant une casquette assis dans une vaste steppe avec deux chiens noir et blanc.

Il est rapporté que ce programme dans le Nevada a été lancé en 2001 avec le premier chien d'ours de Karelia — Stryker . Depuis lors, les chiens spécialement formés jouent un rôle important pour assurer une cohabitation sûre entre les ours et les humains.

NevadaCarélieFinlandeRussie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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