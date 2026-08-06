Electronic Arts quitte la Bourse : le géant du jeu vidéo passe aux mains d’intérêts privés

Electronic Arts, l’un des principaux éditeurs de jeux vidéo au monde, a finalisé le plus grand LBO de son histoire, renoncé à son statut de société cotée et devient entièrement privé. Selon ixbt.com, cette transaction colossale, évaluée à 55 milliards de dollars, a entraîné la suspension de la cotation des actions de l’entreprise au NASDAQ. Les anciens actionnaires ont reçu 210 dollars par action. Le créateur de franchises célèbres comme The Sims, Battlefield et EA Sports FC appartient désormais à 93 % au fonds souverain d’Arabie saoudite, tandis que l’entreprise assume une nouvelle dette d’environ 20 milliards de dollars. Ixbt.com rapporte que.

Annoncée en septembre de l’année dernière, cette acquisition a été menée principalement par le Public Investment Fund (PIF), ainsi que par les sociétés d’investissement Silver Lake et Affinity Partners. La particularité du montage financier réside dans le fait que le fonds souverain a investi environ 36 milliards de dollars de ses propres ressources, tandis que près de 20 milliards de dollars supplémentaires ont été empruntés auprès de JPMorgan Chase. Cette obligation colossale a ensuite été transférée au bilan d’EA, faisant presque décupler la dette totale de l’entreprise.

Nouvelle structure de direction et pression financière

Malgré ces changements d’envergure, le directeur général Andrew Wilson conserve son poste et a annoncé la mise en place d’une nouvelle structure de direction au sein de l’entreprise. Selon celle-ci, Cam Weber sera responsable des activités des studios de jeux, tandis que David Tinson prendra en charge les opérations de l’entreprise. Toutefois, les analystes estiment que le remboursement de cette dette colossale sans le statut de société cotée, c’est-à-dire sans les revenus issus de la vente d’actions, pourrait avoir un impact majeur sur la stratégie d’EA.

Dans ce contexte de pression financière, l’entreprise devrait réduire ses coûts, fermer certains studios ou adopter une approche beaucoup plus prudente dans la sélection de ses futurs projets. Selon les experts, EA s’appuiera désormais davantage sur des franchises éprouvées et rentables, les achats intégrés et les modèles de monétisation récurrente, plutôt que sur de nouvelles idées expérimentales. Parallèlement, les représentants de Silver Lake espèrent que l’utilisation des technologies d’intelligence artificielle accélérera la création de contenu et améliorera l’efficacité de la production.

Contexte politique et perspectives d’avenir

Le passage de l’entreprise sous le contrôle du fonds souverain d’Arabie saoudite a également suscité des questions et des inquiétudes. Le fonds étant contrôlé par le prince héritier Mohammed ben Salmane et la politique du gouvernement en matière de droits humains faisant l’objet de critiques internationales, certains joueurs expriment leurs préoccupations. La possibilité que les nouveaux propriétaires influencent les thèmes de l’inclusion et de la diversité dans des projets comme The Sims fait notamment débat. Electronic Arts et les investisseurs ont toutefois fermement assuré qu’ils n’avaient pas l’intention de modifier l’orientation créative de l’entreprise.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 7,5 milliards de dollars sur le dernier exercice fiscal, Electronic Arts reste l’un des acteurs les plus puissants de l’industrie mondiale du jeu vidéo. Ses nouveaux propriétaires privés doivent désormais relever des défis complexes : préserver la valeur des principales franchises, assurer la croissance de l’activité et justifier cette acquisition réalisée grâce à l’un des plus importants financements par dette de l’histoire du secteur.