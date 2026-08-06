Xiaomi présente le nouveau smartphone Redmi 17 5G à 150 dollars
La société Xiaomi a dévoilé sur le marché chinois son nouveau Redmi 17 5G smartphone abordable. Selon Ixbt.com, cet appareil se distingue par son grand écran, sa batterie haute capacité et ses fonctionnalités avancées pour le segment d’entrée de gamme, offrant de nombreuses possibilités aux acheteurs. L’information est rapportée par Ixbt.com qui le rapporte.
Le nouveau smartphone est équipé d’un écran IPS de 6,9 pouces offrant une définition de 1600 × 720 pixels. L’écran prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 800 nits, un niveau élevé pour un appareil de cette catégorie de prix.
Caractéristiques techniques et performancesL’appareil est propulsé par un processeur Unisoc T8300 à 8 cœurs, fabriqué selon un procédé de 6 nanomètres. Il fonctionne avec le système d’exploitation moderne HyperOS 3. Cette configuration assure des performances stables pour les tâches quotidiennes.
L’un des principaux atouts du smartphone est sa batterie. Sa capacité atteint 6300 mA·soat. Selon les représentants de Xiaomi, elle peut conserver ses principales caractéristiques de fonctionnement pendant quatre ans.
Recharge et fonctionnalités supplémentairesL’appareil prend en charge la recharge filaire de 15 watts ainsi que la recharge filaire inversée de 7,5 watts. Les utilisateurs peuvent également profiter des protocoles Power Delivery et Quick Charge.
- Caméra frontale : 13 mégapixels
- Caméra principale : 8 mégapixels
- Connectivité : 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C
- Fonctionnalités supplémentaires : prise casque classique de 3,5 mm et lecteur d’empreintes digitales intégré au côté de l’appareil
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