12 épouses, 102 enfants : un Ougandais prend une décision inattendue

Musa Hasahya, un Ougandais de 68 ans, a attiré l’attention du monde entier avec sa famille nombreuse. Il a 12 épouses, 102 enfants et plus de 560 petits-enfants.

Cependant, Musa affirme que la forte hausse du coût de la vie ces dernières années rend la prise en charge de sa famille de plus en plus difficile. Face à l’alourdissement des dépenses alimentaires, vestimentaires et scolaires, deux de ses épouses l’ont même quitté en raison de difficultés financières.

C’est pourquoi cet agriculteur ougandais a annoncé avoir décidé de ne plus avoir d’enfants. Il a également déclaré avoir demandé à ses épouses d’utiliser des moyens de contraception.

Fait étonnant, Musa Hasahya reconnaît tous ses enfants et petits-enfants à leur visage. Mais il admet qu’il n’est pas facile de retenir les noms de la plupart d’entre eux, tant ils sont nombreux.