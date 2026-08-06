12 épouses, 102 enfants : un Ougandais prend une décision inattendue

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12 épouses, 102 enfants : un Ougandais prend une décision inattendue

Musa Hasahya, un Ougandais de 68 ans, a attiré l’attention du monde entier avec sa famille nombreuse. Il a 12 épouses, 102 enfants et plus de 560 petits-enfants.

Cependant, Musa affirme que la forte hausse du coût de la vie ces dernières années rend la prise en charge de sa famille de plus en plus difficile. Face à l’alourdissement des dépenses alimentaires, vestimentaires et scolaires, deux de ses épouses l’ont même quitté en raison de difficultés financières.

C’est pourquoi cet agriculteur ougandais a annoncé avoir décidé de ne plus avoir d’enfants. Il a également déclaré avoir demandé à ses épouses d’utiliser des moyens de contraception.

Fait étonnant, Musa Hasahya reconnaît tous ses enfants et petits-enfants à leur visage. Mais il admet qu’il n’est pas facile de retenir les noms de la plupart d’entre eux, tant ils sont nombreux.

Un groupe d’adultes et d’enfants est rassemblé devant des huttes aux toits de chaume.
Musa HasahyaOuganda
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