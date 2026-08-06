Arsenal accepte de payer 75 millions de livres pour le transfert de Bruno Guimarães

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Arsenal accepte de payer 75 millions de livres pour le transfert de Bruno Guimarães

Le club anglais d’Arsenal a franchi une étape importante pour renforcer son effectif en trouvant un accord de 75 millions de livres sterling pour le transfert du capitaine de Newcastle, Bruno Guimarães. Le milieu de terrain brésilien devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours, mais la nécessité tactique de cette opération suscite déjà diverses interrogations dans le monde du football, notamment chez d’anciens joueurs. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à BetBrain, l’ancien joueur vedette de Newcastle, Chris Waddle, n’a pas caché sa perplexité face à la logique de ce transfert. Selon lui, alors que le milieu de terrain de l’équipe dispose déjà d’une profondeur suffisante, le poste que le Brésilien occupera dans le onze de départ reste encore incertain.

Waddle a souligné que, la saison dernière, Declan Rice évoluait dans une position plus avancée, tandis que Martin Zubimendi occupait un rôle plus reculé. Il reste donc difficile de comprendre pourquoi Arsenal a décidé de franchir ce pas alors qu’il dispose déjà d’un système de milieu de terrain performant.

Les doutes autour du transfert et la rotation de l’effectif

Selon Chris Waddle, Bruno Guimarães est un joueur polyvalent, capable de prendre des risques avec le ballon et de se déplacer sur l’ensemble du terrain. Toutefois, Arsenal comptant déjà suffisamment de joueurs de ce profil, la décision du club de mener cette opération à son terme a surpris les spécialistes.

L’ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, a également estimé que ce transfert pourrait compromettre l’avenir de Martin Zubimendi, qui a eu du mal à maintenir sa régularité à la fin de la saison dernière. Waddle a toutefois souligné que si l’équipe devait disputer quatre compétitions la saison prochaine, cette acquisition constituerait davantage une étape importante pour permettre le repos et la rotation des joueurs que pour renforcer le onze de départ.

Les désaccords entre les clubs

Selon Sky Sports, le joueur quitte le Tyneside avec de chaleureux souvenirs. Après sa victoire en Coupe de la Ligue en 2025, il est entré dans l’histoire en devenant le premier capitaine de Newcastle depuis 1955 à mener le club vers un trophée national. Malgré l’accord trouvé sur les conditions financières, les démarches d’Arsenal concernant ce transfert ont suscité un certain mécontentement à Newcastle.

Selon le journaliste de Sky Sports Keith Downie, le fait qu’Arsenal ait travaillé par l’intermédiaire d’agents au cours des cinq ou six dernières semaines sans prendre directement contact avec Newcastle a provoqué l’irritation de la direction du club et l’a quelque peu déconcertée.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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