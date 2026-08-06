Michael Owen rejette un transfert de Vinícius à Arsenal

Des informations faisaient état de l’intérêt d’Arsenal pour Vinícius Júnior, la star du Real Madrid. Cependant, dans une interview accordée à GOAL, l’ancien attaquant du club madrilène Michael Owen a souligné que la probabilité de voir le Brésilien rejoindre la Premier League était très faible. Ces rumeurs de transfert s’intensifient alors que le contrat du joueur approche de son terme et qu’aucun accord n’a encore été trouvé sur de nouvelles conditions. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, l’équipe londonienne dirigée par Mikel Arteta aurait préparé une offre de 150 millions d’euros afin de renforcer davantage son effectif. À moins de 12 mois de la fin de son contrat, Vinícius se trouve à un tournant important de sa carrière. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un nouveau contrat, le club madrilène pourrait être contraint de vendre le joueur.

Pourquoi Michael Owen estime-t-il la probabilité du transfert faible ?

Selon Michael Owen, ancien attaquant du Real Madrid et de Liverpool, un tel transfert constituerait une véritable recrue retentissante. Il souligne que l’ailier brésilien est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste et qu’Arsenal a précisément besoin de renforcer ce secteur.

Malgré cela, Owen a déclaré ouvertement qu’il ne croyait pas du tout à ce transfert. Selon l’expert, même si Vinícius n’a encore jamais joué en Premier League, sa grande qualité technique lui permettrait de s’y imposer sans difficulté. Toutefois, le transfert lui-même semble pour l’instant très éloigné de la réalité.

La concurrence interne et les ambitions au Real Madrid

Selon les spécialistes, la situation du joueur est également influencée par son statut au sein de l’équipe. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, l’attaquant français est devenu la principale star du Real Madrid. Il n’est pas un secret que Vinícius fait partie des joueurs qui veulent toujours être le héros principal sur le terrain.

Michael Owen a ajouté qu’il était naturel pour chaque joueur de vouloir être l’une des figures centrales de son équipe, mais que seul le temps montrera l’impact de ce facteur sur la suite de la carrière du Brésilien. Pour l’instant, un transfert de cette ampleur reste une mission difficile pour Arsenal.