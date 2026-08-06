Joshua Zirkzee pourrait retourner en Italie : la Juventus veut recruter l'attaquant en prêt

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Joshua Zirkzee pourrait retourner en Italie : la Juventus veut recruter l'attaquant en prêt

Le club turinois de la Juventus a fortement intensifié les négociations pour obtenir le prêt de l'attaquant de Manchester United Joshua Zirkzee lors du mercato estival. Selon La Gazzetta dello Sport, le club anglais a accepté d'envisager un transfert temporaire, prenant en compte la volonté ferme du Néerlandais de retourner en Serie A. Goal.com rapporte .

Né en 2001, l'attaquant souhaite ardemment retrouver le championnat italien après deux années difficiles en Premier League. Il s'est dit prêt à rejoindre les Bianconeri. Ce transfert potentiel prend encore plus d'importance dans le contexte des changements attendus au sein du secteur offensif turinois.

Les changements attendus à Turin

Le directeur sportif du club turinois, Ricky Massara, dirige actuellement l'opération en personne et travaille sur tous les détails du contrat. Son objectif principal est de conclure un prêt direct sans obligation d'achat, tout en préservant la stabilité financière du club.

La Juventus avait auparavant convenu de payer 38 millions d'euros, ainsi que 12 millions d'euros de bonus garantis, pour recruter l'attaquant du Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani. Les fonds du club pour le mercato estival étant limités, l'option du prêt correspond parfaitement à ses plans financiers.

La concurrence dans le secteur offensif

Lors de son passage à la Roma, Massara avait déjà voulu recruter l'ancien joueur vedette de Bologne. Il tente désormais de ne pas laisser passer cette opportunité avantageuse pour les Turinois. Même si Zirkzee n'est pas un pur avant-centre, sa technique et son expérience internationale devraient renforcer considérablement les possibilités offensives de l'équipe.

Toutefois, la réalisation de ce transfert dépend également de l'avenir de l'attaquant canadien Jonathan David. David souhaite rester à Turin et surmonter les difficultés rencontrées la saison dernière. Malgré cela, l'arrivée possible de Zirkzee en prêt pourrait amener le Canadien à envisager de quitter l'équipe dans un an.

Joshua ZirkzeeJuventusManchester UnitedSerie ATransferts
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Jahongir Tursunov
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