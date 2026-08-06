Ce que Mikel Arteta a dit sur le transfert de Bruno Guimarães à Arsenal

·49·Sport
Ce que Mikel Arteta a dit sur le transfert de Bruno Guimarães à Arsenal

Selon Goal.com, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, s'est exprimé sur les rumeurs de transfert concernant le milieu de Newcastle United, Bruno Guimarães, après le match de préparation disputé à Dublin. Malgré les informations faisant état d'un accord de 75 millions de livres sterling entre les deux rivaux de Premier League, le technicien espagnol a préféré rester discret sur le sujet. Goal.com rapporte ces propos.

Après la défaite 3-2 contre le Real Betis, la conférence de presse a attiré l'attention des médias britanniques. Interrogé sur un éventuel transfert du Brésilien et sur son prétendu départ pour passer une visite médicale, Arteta a fermement déclaré qu'il ne parlerait pas des joueurs appartenant à d'autres clubs.

Un renfort clé pour le milieu de terrain

Mikel Arteta a expliqué qu'il donnerait une réponse claire lorsqu'un événement concret se produirait et qu'il serait possible de l'annoncer. Le transfert de Bruno Guimarães est considéré comme une étape stratégique importante pour Arsenal, qui souhaite renforcer la profondeur de son effectif et ajouter un joueur de haut niveau aux côtés de Declan Rice, Martin Ødegaard et Mikel Merino.

Arrivé de Lyon à Newcastle United en janvier 2022, le Brésilien de 28 ans est rapidement devenu un pilier essentiel de l'équipe. Ses qualités de leader ont joué un rôle important dans la qualification de Newcastle pour la Ligue des champions et dans sa victoire en Coupe de la Ligue en 2025. Son contrat actuel court jusqu'en 2028, ce qui témoigne de la valeur élevée de son transfert potentiel.

Kristian Nørgaard rejoint Everton

Alors que les rumeurs autour de Bruno Guimarães se multiplient, Arsenal procède également à des changements dans son effectif. Kristian Nørgaard a notamment été transféré à Everton. Le Danois était devenu une figure importante du vestiaire londonien lors de la dernière saison de championnat du club.

Mikel Arteta a salué la contribution du Danois au club et souligné son rôle dans la cohésion du groupe. Il a souhaité à Kristian Nørgaard beaucoup de succès dans sa nouvelle équipe et l'a remercié pour son travail.

ArsenalMikel ArtetaBruno GuimarãesPremier LeagueTransfert
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Aujourd'hui, 07:39Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Aujourd'hui, 07:29Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Aujourd'hui, 07:22Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Aujourd'hui, 07:18McGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevMcGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevAujourd'hui, 07:14Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Aujourd'hui, 07:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)