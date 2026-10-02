Zara sous le feu des critiques pour un costume pour enfants

La marque Zara s'est retrouvée au centre de critiques en raison d'un costume pour enfants destiné à Halloween. Certains clients ont souligné que le design rappelait les uniformes portés par les prisonniers du camp de concentration d'Auschwitz pendant l'Holocauste.

Il s'agit du costume pour enfants de Zara intitulé « Kids' Halloween Groom Costume ». Vendu au prix de 39,99 livres sterling, cet ensemble deux pièces était proposé en gris et bleu.

Les critiques ont affirmé que les rayures verticales, l'aspect vieilli et la coupe du costume ressemblaient de manière troublante aux uniformes des prisonniers des camps. Certains utilisateurs ont même noté que certaines parties des motifs rappelaient du fil barbelé.

Selon Need To Know, Zara a décrit ce vêtement comme un « costume pour enfants à rayures verticales, avec des coutures décoratives, une fleur sur le revers et un effet vieilli ».

Le costume, composé de deux pièces, comprend un gilet et un short, fabriqués à partir d'un mélange de coton et de polyester.

Le design du costume a également suscité de vives réactions de la part des utilisateurs sur les réseaux sociaux. L'un d'eux a interpellé Zara en demandant : « Comment avez-vous pu penser que cela serait acceptable ? »

Un autre client a écrit : « Si c'est vrai, j'espère que personne, absolument personne, n'achètera plus jamais rien chez Zara ».

Un troisième utilisateur a ironisé en disant que si la marque voulait « compléter » le costume porté par son grand-père à Auschwitz, il ne manquait plus que le numéro de matricule des prisonniers.

Cependant, tous les clients n'ont pas associé le costume à l'uniforme d'un camp de concentration. Certains ont suggéré qu'il ressemblait davantage au célèbre costume rayé noir et blanc du film « Beetlejuice ».

Naomi Mestrum, directrice du Centre d'information et de documentation sur Israël, a souligné que ce design évoquait des associations liées à l'Holocauste et que cette situation était douloureuse.

« Je comprends très bien la réaction des personnes offensées par une telle situation », a-t-elle déclaré.

Mestrum n'a pas explicitement appelé Zara à retirer le costume de la vente. Elle a également précisé qu'elle ne pensait pas qu'il y ait eu une intention malveillante derrière le design du vêtement.

« Si vous ne ressentez pas vous-même cette mémoire douloureuse, vous pourriez ne pas remarquer cette ressemblance immédiatement. Je pense qu'un client ordinaire passant devant le magasin Zara ne le verrait pas tout de suite », a-t-elle ajouté.

Ce n'est pas la première fois que Zara fait face à des critiques similaires.

En 2014, la marque avait retiré de la vente un haut rayé pour enfants qui ressemblait à l'uniforme des prisonniers des camps de concentration. L'insigne en forme d'étoile sur ce vêtement avait également suscité l'indignation des clients.

En 2007, Zara avait retiré un sac de la vente après des critiques affirmant que le motif rappelait une croix gammée.

En réponse au client ayant porté plainte concernant le dernier costume, les représentants de Zara ont déclaré : « Nous présentons nos sincères excuses pour la gêne occasionnée. Nous sommes conscients de la situation et avons transmis le dossier au département concerné en interne pour le résoudre le plus rapidement possible ».

Au matin du 2 octobre, ce costume n'était plus disponible sur le site officiel de Zara au Royaume-Uni.

Cependant, l'entreprise n'a pas encore fait de déclaration publique officielle sur cette affaire.