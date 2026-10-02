Étude d'un second complexe de lancement dans le cadre du programme spatial européen

Dans le cadre des efforts européens pour développer sa propre infrastructure spatiale et réduire sa dépendance vis-à-vis des influences extérieures, une étape importante est franchie. Selon ixbt.com, la société espagnole PLD Space et l'agence spatiale française (CNES) ont commencé à étudier la possibilité de construire un second pas de tir au centre spatial de Kourou, en Guyane française. Cette initiative fait partie d'un vaste programme visant à accroître le potentiel des lanceurs commerciaux européens. C'est ce que rapporte l'information transmise par Ixbt.com.

La possibilité d'implanter le nouveau complexe sur le site des anciennes installations des fusées Diamant est en cours d'évaluation. Actuellement, le CNES travaille à l'adaptation de cette zone pour permettre son utilisation par plusieurs opérateurs privés. Le site prévu est destiné aux fusées Miura 5 et aux plus imposantes Miura 9 de PLD Space, ce qui permettra d'augmenter la fréquence des futurs lancements.

Soutien et financement de l'Agence spatiale européenne

Ces projets sont réalisés dans le cadre du programme European Launcher Challenge annoncé par l'Agence spatiale européenne (ESA). L'objectif principal est de garantir l'accès indépendant de l'Europe à l'espace. Le contrat, conclu en août pour une valeur totale de 158,9 millions d'euros, est principalement financé par l'Espagne, avec une participation de l'Allemagne.

Il convient de noter que PLD Space travaille déjà à la construction de son premier complexe de lancement au centre spatial de Kourou. En juin dernier, l'entreprise est devenue le premier opérateur privé de l'histoire à signer un accord avec le CNES pour la construction d'une base privée sur ce site.

Plans futurs et essais

À ce jour, l'entreprise n'a réalisé qu'un seul vol réussi dans son histoire, avec le lancement réussi de la fusée suborbitale Miura 1 en octobre 2023. Le premier vol d'essai de la fusée Miura 5, sur laquelle se concentrent les efforts, est prévu pour 2026 depuis le premier complexe de Kourou.

L'idée de construire un second complexe de lancement n'en est pour l'instant qu'au stade de l'étude conjointe. Cependant, la création de cette infrastructure jettera les bases nécessaires pour des lancements consécutifs et continus des fusées Miura 5 et Miura 9, ce qui renforcera considérablement la position de l'Europe sur le marché spatial commercial.