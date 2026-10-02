Étude d'un second complexe de lancement dans le cadre du programme spatial européen

·2·Technologie
Étude d'un second complexe de lancement dans le cadre du programme spatial européen

Dans le cadre des efforts européens pour développer sa propre infrastructure spatiale et réduire sa dépendance vis-à-vis des influences extérieures, une étape importante est franchie. Selon ixbt.com, la société espagnole PLD Space et l'agence spatiale française (CNES) ont commencé à étudier la possibilité de construire un second pas de tir au centre spatial de Kourou, en Guyane française. Cette initiative fait partie d'un vaste programme visant à accroître le potentiel des lanceurs commerciaux européens. C'est ce que rapporte l'information transmise par Ixbt.com.

La possibilité d'implanter le nouveau complexe sur le site des anciennes installations des fusées Diamant est en cours d'évaluation. Actuellement, le CNES travaille à l'adaptation de cette zone pour permettre son utilisation par plusieurs opérateurs privés. Le site prévu est destiné aux fusées Miura 5 et aux plus imposantes Miura 9 de PLD Space, ce qui permettra d'augmenter la fréquence des futurs lancements.

Soutien et financement de l'Agence spatiale européenne

Ces projets sont réalisés dans le cadre du programme European Launcher Challenge annoncé par l'Agence spatiale européenne (ESA). L'objectif principal est de garantir l'accès indépendant de l'Europe à l'espace. Le contrat, conclu en août pour une valeur totale de 158,9 millions d'euros, est principalement financé par l'Espagne, avec une participation de l'Allemagne.

Il convient de noter que PLD Space travaille déjà à la construction de son premier complexe de lancement au centre spatial de Kourou. En juin dernier, l'entreprise est devenue le premier opérateur privé de l'histoire à signer un accord avec le CNES pour la construction d'une base privée sur ce site.

Plans futurs et essais

À ce jour, l'entreprise n'a réalisé qu'un seul vol réussi dans son histoire, avec le lancement réussi de la fusée suborbitale Miura 1 en octobre 2023. Le premier vol d'essai de la fusée Miura 5, sur laquelle se concentrent les efforts, est prévu pour 2026 depuis le premier complexe de Kourou.

L'idée de construire un second complexe de lancement n'en est pour l'instant qu'au stade de l'étude conjointe. Cependant, la création de cette infrastructure jettera les bases nécessaires pour des lancements consécutifs et continus des fusées Miura 5 et Miura 9, ce qui renforcera considérablement la position de l'Europe sur le marché spatial commercial.

PLD SpaceCentre spatial de KourouESAMiura 5Programme spatial
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Roskosmos n'a pas l'intention d'abandonner la fusée Soyuz-2.1aRoskosmos n'a pas l'intention d'abandonner la fusée Soyuz-2.1a23 septembre 00:54Pikachu à bord de la Station spatiale internationale : le petit héros en mission scientifique orbitalePikachu à bord de la Station spatiale internationale : le petit héros en mission scientifique orbitale19 septembre 18:25L'Europe annonce la création de son propre vaisseau spatial habitéL'Europe annonce la création de son propre vaisseau spatial habité10 septembre 21:52Des astronautes de la NASA et de l’ESA sortent dans l’espace depuis l’ISSDes astronautes de la NASA et de l’ESA sortent dans l’espace depuis l’ISS18 août 21:54La fusée RFA ONE de l’Europe renvoyée au hangar en raison d’un dysfonctionnement lors des essaisLa fusée RFA ONE de l’Europe renvoyée au hangar en raison d’un dysfonctionnement lors des essais11 août 17:59Le Pakistan présente son premier rover lunaire Jinnah-1Le Pakistan présente son premier rover lunaire Jinnah-113 août 23:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue