La fusée SpaceX Falcon 9 a mis en orbite avec succès 130 engins spatiaux

Selon Ixbt.com, SpaceX a réalisé une nouvelle mission majeure en plaçant avec succès 130 satellites et petits engins spatiaux en orbite terrestre. Baptisée Transporter-18, cette mission de groupe représente une étape importante dans le développement des technologies spatiales modernes, transportant non seulement des projets de recherche scientifique, mais aussi des initiatives prometteuses dans les domaines de l'AI et du transfert d'énergie. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Il est précisé que la fusée Falcon 9 a été lancée avec succès le 1er octobre depuis le pas de tir SLC-4E de la base spatiale de Vandenberg, en Californie (États-Unis). Le vol s'est déroulé comme prévu et toutes les charges utiles ont été placées sur orbite terrestre basse à l'heure prévue. Bien qu'il s'agisse de l'un des plus grands lancements groupés de SpaceX, ce n'est pas un record absolu — rappelons qu'en janvier 2021, la mission Transporter-1 avait envoyé 143 appareils dans l'espace.

Projet d'AI de Google et nouvelles technologies

L'un des dispositifs les plus remarquables lancés dans le cadre de Transporter-18 est l'appareil expérimental du projet Project Suncatcher de Google. Grâce à cette initiative, l'entreprise étudie les possibilités de créer une infrastructure orbitale pour les tâches d'AI. Le prototype de Google est conçu pour tester ses processeurs tensoriels (TPU) directement dans l'espace, les experts visant à étudier la résistance du processeur aux radiations et l'efficacité de la dissipation thermique pendant le fonctionnement.

À l'avenir, Google envisage de former une constellation de satellites dotés d'une puissance de calcul suffisante pour exécuter des systèmes d'AI directement dans l'espace. Par ailleurs, l'appareil Reason-1 de la société Cowboy Space a également été mis en orbite lors de cette mission. Conçu pour mener des expériences de transfert d'énergie de l'orbite vers la Terre via un laser puissant, les développeurs considèrent ces technologies optiques comme un élément clé de la future infrastructure de calcul orbitale.

Maintenance orbitale et projets futurs

Parmi les participants à la mission, on note la présence d'Otter, le premier satellite de service de la société Starfish Space. Ces types d'appareils sont conçus pour assurer la maintenance et soutenir le fonctionnement d'autres satellites directement en orbite. Au total, Transporter-18 comprenait des CubeSats, des microsatellites, deux engins spatiaux équipés de capsules de retour et quatre remorqueurs orbitaux transportant 41 charges utiles.

Le vol a également enregistré des performances techniques élevées. Le premier étage de la fusée Falcon 9 (B1082) est revenu avec succès à la base de Vandenberg environ sept minutes et demie après le lancement, se posant sur le site LZ-4. Pour ce propulseur, il s'agissait de son 28e vol réussi. Fait notable, le vol Transporter-18 faisait partie d'une journée très chargée pour SpaceX, qui a également lancé la mission habitée Crew-13 vers l'ISS pour la NASA et prévoyait la mission NROL-97 du NRO via une fusée Falcon Heavy.