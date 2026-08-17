L’arrestation d’un couple palestinien le jour de son mariage en Israël suscite le débat

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a publié sur les réseaux sociaux une vidéo montrant l’arrestation d’un couple palestinien par la police le jour de son mariage. Le ministre a soutenu l’action des policiers. Plusieurs médias internationaux ont rapporté l’information.

Selon les informations disponibles, l’incident s’est produit dans le Néguev, au sud d’Israël. D’après la police, le cortège nuptial du couple perturbait la circulation et compliquait les déplacements des autres véhicules. Les forces de l’ordre sont donc intervenues et ont emmené le couple.

La vidéo montre la mariée et le marié en tenue de mariage, tandis que des policiers les escortent hors des lieux. Ben-Gvir a diffusé ces images et salué l’intervention de la police contre les infractions au code de la route.

L’incident s’est produit alors qu’Israël renforçait les contrôles contre les infractions au code de la route liées aux cortèges nuptiaux.

La réaction de Ben-Gvir à cet incident a suscité des avis divergents sur les réseaux sociaux. Les images du couple, emmené par la police en tenue de mariage, ont notamment attiré l’attention des utilisateurs.

Pour l’instant, aucune information supplémentaire n’a été communiquée sur les mesures juridiques prises contre le couple ni sur son devenir.