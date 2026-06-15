Sur la scène de la géopolitique mondiale, l'évolution des événements autour de la région du Moyen-Orient est entrée dans une phase encore plus aiguë et précaire. Les nouveaux dialogues politiques entre Washington et Téhéran, au centre de l'attention internationale, ont repris de plus belle après une déclaration du dirigeant de la Maison Blanche, Donald Trump, lors des célébrations de son 80e anniversaire. Cependant, l'un des représentants les plus radicaux et controversés du gouvernement israélien, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, a catégoriquement déclaré que les termes du nouvel accord international en cours de formation entre les États-Unis et l'Iran ne devaient imposer aucune obligation à l'État d'Israël.

« Israël n'est pas une république bananière ! » — le cri de Ben-Gvir

Le ministre israélien de la Sécurité a fait une déclaration vive et passionnée concernant l'imposition de certaines conditions à Israël dans le projet d'accord signé par la Maison Blanche avec Téhéran.

Le discours d'Itamar Ben-Gvir, qui a fait sensation dans la presse internationale : « L'État d'Israël n'est pas une marionnette qui obéit aveuglément à tout ordre des États-Unis ; nous sommes un pays indépendant et souverain ! Nous avons un devoir sacré envers nos citoyens, les combattants de l'armée israélienne, l'ensemble du peuple juif et, par ailleurs, envers l'esprit de nos ancêtres exilés pendant des siècles. Ce devoir est de garantir la sécurité de la population juive sur la terre d'Israël. L'histoire a montré que chaque fois que nous avons cédé aux pressions extérieures et mis notre sécurité en péril, nous en avons payé le prix avec le sang de nos soldats. Les accords d'Oslo, l'accord du Liban de 2006 et les conséquences tragiques de la politique de tolérance pluriannuelle à Gaza en sont des exemples frappants. Nous considérons les États-Unis comme un ami et nous sommes reconnaissants au président Trump, mais l'État d'Israël n'est pas une république bananière ».

Le ministre a ajouté qu'Israël ne serait jamais partenaire de cet accord et que les opérations militaires et les frappes aériennes sur le territoire du voisin du nord — le Liban — ne s'arrêteraient absolument pas.

Grâce au tableau d'analyse politique spécial suivant, vous pouvez découvrir de près les contradictions cachées entre Washington, Téhéran et Tel-Aviv, ainsi que le statut international d'Itamar Ben-Gvir :

Centre de conflit géopolitique Parties à l'accord et date prévue Condition imposée à Israël dans le projet de la Maison Blanche Relation entre le Premier ministre israélien et le président des États-Unis Sanctions internationales appliquées contre Ben-Gvir Les plans radicaux du ministre pour la Palestine Crise du Moyen-Orient et du Liban • États-Unis — Iran

• 19 juin (Suisse) Cessation complète des actions militaires au Liban Extrêmement tendue

(Trump veut la paix, Netanyahou veut poursuivre la guerre) • Royaume-Uni, Canada, Australie

• Nouvelle-Zélande, Norvège et pays de l'UE (mai) • Expulsion de 2,3 millions d'habitants de Gaza

• Arrestation de Mahmoud Abbas

La guerre de l'ombre entre Trump et Netanyahou

Auparavant, le dirigeant américain Donald Trump avait prédit que les bases d'un premier accord avec l'Iran avaient été jetées et que des documents officiels seraient signés le 19 juin en Suisse. Selon ce document international, Israël doit mettre fin immédiatement aux affrontements armés sur le front libanais. Cependant, en raison de tactiques aussi divergentes sur la question de l'Iran et du Liban, un froid s'est installé dans les relations chaleureuses entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Alors que l'administration américaine vise à arrêter l'effusion de sang et à instaurer la paix dans la région, Netanyahou et ses généraux, qui jettent de l'huile sur le feu, restent fermes dans leur intention de poursuivre la guerre sanglante.

Le « ministre radical » sous sanctions internationales

Le ministre Itamar Ben-Gvir, connu pour ses sorties virulentes contre l'administration américaine et la communauté internationale, est depuis longtemps un casse-tête pour les politiciens du monde entier. Il convient de noter que l'année dernière, il a été placé sur la liste noire (sanctions) de pays tels que le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège. En mai de cette année, en raison d'actions illégales et violentes contre les militants de la flottille « Sumud » en mer, plusieurs pays puissants de l'Union européenne s'apprêtent également à lui imposer des restrictions économiques et politiques.

Ben-Gvir est au centre de polémiques, non moins spectaculaires que celles du monde des combats de MMA, avec ses déclarations extrêmement impitoyables et tranchantes contre le peuple palestinien. En particulier, il prône ouvertement l'expulsion totale des 2,3 millions d'habitants innocents vivant dans la bande de Gaza de leurs maisons vers d'autres pays. De plus, il ne quitte pas les pages des médias mondiaux pour avoir appelé à l'arrestation du chef de l'Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas, et à l'élimination physique (assassinat) de hauts fonctionnaires à Ramallah.

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