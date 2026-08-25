«Nous perdons lentement» : l'aveu inattendu de l'ancien ministre de la Défense ukrainien

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«Nous perdons lentement» : l'aveu inattendu de l'ancien ministre de la Défense ukrainien

L'ancien ministre ukrainien de la Défense Mikhaïl Fedorov international Reuters a exprimé des opinions tranchées et critiques sur la situation actuelle au front et dans la gouvernance de l'État lors d'une interview exhaustive accordée à l'agence de presse. L'ancien ministre souligne qu'un tournant décisif et très difficile pour le destin du pays a été atteint.

« Je pense que nous avons atteint un point de bascule qui déterminera notre avenir. Mais nous semblons perdre lentement, étape par étape », a déclaré l'ancien ministre de la Défense.

Corruption, népotisme et crise systémique

Fedorov a énuméré ouvertement les principaux obstacles auxquels sont confrontés le système militaire et étatique du pays :

  • Ralentissement des innovations : Le système d'introduction rapide des technologies modernes et des innovations nécessaires aux opérations militaires est défaillant ;

  • Corruption enracinée et népotisme : Le favoritisme et la corruption au sein des branches du pouvoir affaiblissent le système de l'intérieur ;

  • Absence d'indépendance politique : Les institutions étatiques ne sont pas libres de prendre des décisions indépendantes et stratégiques.

Par conséquent, selon Fedorov, le pays a un besoin urgent d'un plan d'action clair pour mettre fin au conflit militaire et surmonter la crise systémique.

Raisons de la démission et nomination du nouveau ministre

Le départ de Mikhaïl Fedorov de ses fonctions et le déroulement des événements qui l'entourent :

  • Démission du 14 juillet : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démis Fedorov de ses fonctions. Le chef de l'État a justifié cette décision par un désaccord sérieux entre le ministre de la Défense et le commandant en chef des forces armées Oleksandr Syrsky survenu ;

  • Protestations publiques : À partir du 16 juillet, des manifestations exigeant le retour de Fedorov à son poste ont eu lieu dans plusieurs régions du pays ;

  • Yevhen Khmara — nouveau ministre : Malgré les protestations publiques, Zelensky a soumis à la Rada suprême la candidature de Yevhen Khmara pour la direction du ministère de la Défense, et le 19 août, les députés du parlement ont officiellement approuvé cette candidature.

Cette déclaration ouverte et tranchée de l'ancien ministre est perçue comme une illustration claire des contradictions internes parmi les responsables de Kiev et de la situation complexe au front.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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