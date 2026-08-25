Grand combat à Tachkent : Muhiddin Mamajonov contre un puncheur russe !

Les fans d'arts martiaux mixtes d'Ouzbékistan attendent une nouvelle soirée de combat intense et sans merci. Le talentueux combattant de MMA Muhiddin Mamajonova officiellement annoncé la date et l'adversaire de son prochain combat.

Notre compatriote 26 septembre montera dans l'octogone lors du prestigieux tournoi Mangu 5 qui se tiendra dans la capitale, Tachkent.

Catégorie de poids et adversaire : Un dangereux puncheur russe

Le duel à venir se déroulera dans la catégorie des poids welters. Mamajonov affrontera dans l'octogone le représentant russe, expérimenté et doté d'une frappe puissante, Magomed Saliyev :

Le danger Magomed Saliyev : Le combattant russe n'est pas inconnu des fans ouzbeks. Il s'était fait remarquer lors du tournoi « Mangu 1 » en mettant KO un autre combattant ouzbek, Amirxon Alixo‘jayev, dès le premier round.

La mission de Mamajonov : Pour Muhiddin, ce combat est non seulement l'occasion d'augmenter son nombre de victoires personnelles, mais aussi de renforcer son statut de leader dans sa catégorie en battant un adversaire dangereux.

Statistiques et records

Les chiffres de la carrière professionnelle des deux combattants promettent un duel intense :

Muhiddin Mamajonov : 12 combats en MMA professionnel — 9 victoires , 2 défaites et 1 match nul ;

Magomed Saliyev : 17 combats sur le ring professionnel — 13 victoires et 4 défaites.

Ce combat dans l'octogone de Tachkent le 26 septembre promet d'être l'un des moments les plus spectaculaires et attendus de la soirée « Mangu 5 ».