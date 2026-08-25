Grand combat à Tachkent : Muhiddin Mamajonov contre un puncheur russe !

·74·Sport
Grand combat à Tachkent : Muhiddin Mamajonov contre un puncheur russe !

Les fans d'arts martiaux mixtes d'Ouzbékistan attendent une nouvelle soirée de combat intense et sans merci. Le talentueux combattant de MMA Muhiddin Mamajonova officiellement annoncé la date et l'adversaire de son prochain combat.

Notre compatriote 26 septembre montera dans l'octogone lors du prestigieux tournoi Mangu 5 qui se tiendra dans la capitale, Tachkent.

Catégorie de poids et adversaire : Un dangereux puncheur russe

Le duel à venir se déroulera dans la catégorie des poids welters. Mamajonov affrontera dans l'octogone le représentant russe, expérimenté et doté d'une frappe puissante, Magomed Saliyev :

  • Le danger Magomed Saliyev : Le combattant russe n'est pas inconnu des fans ouzbeks. Il s'était fait remarquer lors du tournoi « Mangu 1 » en mettant KO un autre combattant ouzbek, Amirxon Alixo‘jayev, dès le premier round.

  • La mission de Mamajonov : Pour Muhiddin, ce combat est non seulement l'occasion d'augmenter son nombre de victoires personnelles, mais aussi de renforcer son statut de leader dans sa catégorie en battant un adversaire dangereux.

Statistiques et records

Les chiffres de la carrière professionnelle des deux combattants promettent un duel intense :

  • Muhiddin Mamajonov : 12 combats en MMA professionnel — 9 victoires, 2 défaites et 1 match nul;

  • Magomed Saliyev : 17 combats sur le ring professionnel — 13 victoires et 4 défaites.

Grand combat à Tachkent : Muhiddin Mamajonov contre un puncheur russe !

Ce combat dans l'octogone de Tachkent le 26 septembre promet d'être l'un des moments les plus spectaculaires et attendus de la soirée « Mangu 5 ».

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Bruno Fernandes élu joueur de la saison par la PFABruno Fernandes élu joueur de la saison par la PFAAujourd'hui, 02:12Match nul dramatique à Samarcande : un but à la 87e minute prive Pakhtakor de la victoireMatch nul dramatique à Samarcande : un but à la 87e minute prive Pakhtakor de la victoireHier, 22:11Manchester United annonce un transfert majeur de 76 millions d'euros !Manchester United annonce un transfert majeur de 76 millions d'euros !Hier, 21:26Boakye sauve Andijan, l'AGMK perd des points à domicile : les détails de la 19e journéeBoakye sauve Andijan, l'AGMK perd des points à domicile : les détails de la 19e journéeHier, 21:17Savio est désormais à Londres : De Zerbi s'exprime sur son transfert à Tottenham !Savio est désormais à Londres : De Zerbi s'exprime sur son transfert à Tottenham !Hier, 20:32Les principaux favoris pour le Ballon d'Or 2026 sont connusLes principaux favoris pour le Ballon d'Or 2026 sont connusHier, 20:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Quelle note pour Husanov ? Un média britannique analyse la performance des joueurs de City
Quelle note pour Husanov ? Un média britannique analyse la performance des joueurs de City