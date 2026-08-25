Manchester United annonce un transfert majeur de 76 millions d'euros !

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Manchester United annonce un transfert majeur de 76 millions d'euros !

Le prochain transfert majeur du mercato estival en Premier League a été officiellement confirmé. Le club de Manchester Uniteda annoncé la signature du talentueux milieu de terrain de Brighton, Carlos Baleba. Cette opération, réalisée dans le cadre du renforcement du milieu de terrain à Old Trafford, est l'un des mouvements stratégiques les plus importants des « Red Devils » pour la nouvelle saison.

Le schéma « 5+1 » et le package financier de 76 millions d'euros

Les conditions de l'accord signé entre les parties sont les suivantes :

Durée du contrat :

  • Un accord à long terme a été conclu avec le joueur camerounais de 22 ans selon le schéma « 5+1 » (5 ans de contrat principal avec une option pour une saison supplémentaire) ; Montant du transfert de base :

  • Brighton percevra 70 millions d'euros garantis pour ce transfert ; Bonus :

  • Selon les termes de l'accord, des bonus supplémentaires d'environ 6 millions d'euros seront versés en fonction des performances individuelles et collectives du joueur ; Valeur totale :

  • Ainsi, la valeur totale de l'opération atteint 76 millions d'euros. Le passage de Baleba à Brighton Le talent camerounais a rapidement réussi à se classer parmi les meilleurs jeunes milieux de terrain de Premier League :

Période chez les « Seagulls » :

Carlos Baleba défendait les couleurs de Brighton depuis la saison 2023/24 ;

  • Statistiques de la saison dernière : Le milieu de terrain a disputé un total de

  • 35 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, se distinguant par sa puissance physique au milieu de terrain, sa capacité à récupérer les ballons et son activité dans la transition offensive. Le staff technique de Manchester United

a une confiance totale dans le fait que le joueur de 22 ans deviendra l'un des piliers essentiels de l'équipe pour les années à venir.Manchester Yunayted» bosh murabbiylar shtabi 22 yoshli futbolchini jamoaning uzoq yillar davomidagi asosiy tayanch yetakchilaridan biri bo‘lishiga to‘liq ishonch bildirmoqda.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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