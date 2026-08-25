Le matin du 25 août, l'atterrissage d'un Boeing C-17 Globemaster III avion de transport militaire lourd de l'US Air Force à l'aéroport de Vnoukovo à Moscou a provoqué une onde de choc géopolitique. Arrivé de la base aérienne d'Andrews près de Washington via Riga, l'appareil a disparu du système de suivi Flightradar24 après son atterrissage.

Quelques heures plus tard, la correspondante principale de CBS, Jennifer Jacobs, a révélé que le directeur de la CIA, John Ratcliffe, se trouvait à bord et qu'il était venu à Moscou pour des négociations cruciales. L'analyste militaire et journaliste russe Aleksandr Kos a analysé les 5 raisons principales derrière cette visite inattendue et mystérieuse du chef du renseignement américain.

Pourquoi le chef de la CIA est-il à Moscou ? 5 versions principales

Les experts internationaux et les cercles militaires avancent les hypothèses suivantes sur l'objectif de cette visite :

1. Opération d'échange de prisonniers : L'arrivée du chef de la CIA dans un avion de transport militaire lourd n'est pas un hasard. Un avion similaire avait été utilisé lors de l'échange de Marc Fogel et Aleksandr Vinnik il y a un an et demi ;

2. Préparation d'un sommet et d'une « grande rencontre » : Les visites des envoyés spéciaux pour l'Ukraine, Steve Witkoff et Jared Kushner, étaient reportées depuis des mois. L'arrivée soudaine du chef du renseignement pourrait servir à préparer le terrain pour des négociations au plus haut niveau ;

3. Rencontre des chefs des services spéciaux : Dialogue direct et fermé entre John Ratcliffe et le chef du Service des renseignements extérieurs de Russie, Sergueï Narychkine ; 4. Résolution des problèmes « irritants » :

Discuter dans un format non public du sort des propriétés diplomatiques, du rétablissement des activités des ambassades et de la reprise des vols directs ; 5. Avertissement secret verbal (Ultimatum) :

Le directeur de la CIA n'est pas un simple messager. Il se déplace lorsque les lignes de communication ouvertes ne sont pas fiables et qu'il est nécessaire de transmettre le message le plus important « les yeux dans les yeux ». La visite de Burns en 2021 se répète : une leçon de l'histoire

Aleksandr Kos compare cette visite aux événements de l'automne 2021. À l'époque, le chef de la CIA, William Burns, s'était rendu à Moscou pour avertir ouvertement la Russie du rassemblement de troupes à la frontière ukrainienne et du risque d'hostilités à grande échelle. Peu après, la situation avait basculé.

Actuellement, l'activité diplomatique à Moscou atteint son paroxysme :

Mission du Vatican :

Le diplomate du Vatican Paul Richard Gallagher a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour présenter de nouvelles propositions ; Plan de paix de Kiev :

Volodymyr Zelensky a annoncé une nouvelle initiative prévoyant une zone tampon et le retrait des troupes. Cependant, comme le souligne The Times, Moscou a rejeté de nombreuses conditions par le passé. Le vol mystérieux du directeur de la CIA vers Moscou indique qu'un processus géopolitique majeur se déroule en coulisses.

Biroq, The Times ta’kidlaganidek, Moskva bungacha ham ko‘plab shartlarni rad etib kelgan. MRB direktorining Moskvaga sirli parvozi parda ortida juda katta geosiyosiy jarayon kechayotganidan darak bermoqda.