La NASA se prépare à lancer un nouveau télescope spatial

La NASA prépare le lancement du télescope spatial « Nancy Grace Roman », un observatoire de nouvelle génération qui permettra d'explorer les mystères de l'univers plus en profondeur.

Selon les informations, le lancement du télescope par la fusée Falcon Heavy de SpaceX est prévu pour le 30 août. Ce lancement a été avancé de près de neuf mois par rapport à la date initialement prévue.

L'un des aspects les plus importants du télescope Roman est son champ de vision extrêmement large. Il peut observer une zone au moins 100 fois plus grande que celle du télescope Hubble à la fois.

Selon les estimations de la NASA, l'observatoire enregistrera la lumière provenant d'environ 1 milliard de galaxies au cours de sa mission. C'est nettement plus que les données collectées par le télescope Hubble en 37 ans d'observation.

L'observatoire spatial est équipé de deux instruments scientifiques principaux. Le premier est une caméra à grand champ destinée à cartographier l'infrarouge et à détecter des exoplanètes par microlentille gravitationnelle, et le second est un coronographe permettant d'imager directement des objets cosmiques lointains.

Le télescope sera dirigé vers le point de Lagrange, situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est dans cette même zone que le télescope spatial James Webb est également en activité.

L'une des missions principales de l'observatoire Roman est d'étudier la nature de l'énergie noire et de la matière noire, ainsi que de mieux comprendre la structure à grande échelle de l'univers.

En outre, les scientifiques prévoient de créer un catalogue complet des systèmes planétaires de la Voie lactée.

Le télescope porte le nom de Nancy Grace Roman, la première astronome en chef de la NASA. Elle est connue dans la communauté scientifique sous le nom de « mère de Hubble » pour sa contribution majeure au développement des programmes de télescopes orbitaux.

Le nouvel observatoire complétera les capacités du télescope James Webb. Alors que Webb est spécialisé dans l'étude extrêmement détaillée d'objets cosmiques individuels, le télescope Roman permettra d'explorer de vastes régions de l'univers avec une vue panoramique.