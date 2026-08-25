Des filles suspendues la tête en bas dans une attraction recevront 275 000 dollars d'indemnisation

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Des filles suspendues la tête en bas dans une attraction recevront 275 000 dollars d'indemnisation

Après un incident effrayant dans un parc d'attractions de Portland, aux États-Unis, deux adolescentes recevront chacune 275 000 dollars d'indemnisation .

L'incident a eu lieu le 14 juin 2024 au parc Oaks Amusement Park. Ce jour-là, AtmosFEAR transportait 28 personnes. Cependant, l'appareil est tombé en panne de manière inattendue et s'est arrêté, laissant les passagers suspendus à l'envers.

Le plus effrayant est que deux adolescentes sont restées suspendues la tête en bas pendant près de 25 minutes, à 30 mètres au-dessus du sol.

« Tout le monde était terrifié »

Au moment de l'incident, l'une des victimes avait 13 ans et l'autre 14 ans.

Elles ont déclaré au tribunal que rester longtemps la tête en bas rendait la respiration difficile. De plus, la peur que les dispositifs de sécurité ne lâchent et qu'elles ne tombent de haut les a plongées dans une panique totale.

L'une des filles, en se remémorant ces moments terrifiants, a raconté avoir vu les gens dans l'attraction pleurer.

Selon elle, après quelques minutes, certains passagers ont commencé à avoir des nausées et à vomir.

Il a fallu attendre les secours

Un autre aspect surprenant de l'événement est que le personnel du parc n'avait aucun plan d'action préparé pour une telle urgence.

Au départ, ils ont dû appeler les services compétents pour savoir quoi faire. Ensuite, ils ont dû attendre l'arrivée des pompiers et des équipements de sauvetage spéciaux.

En conséquence, chaque minute a été extrêmement pénible pour les personnes suspendues la tête en bas.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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