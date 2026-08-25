Match nul dramatique à Samarcande : un but à la 87e minute prive Pakhtakor de la victoire
Superligue d'Ouzbékistan L'un des duels les plus intenses et disputés de la 19e journée a eu lieu à Samarcande. Le club local du Dinamo a accueilli l'équipe de Tachkent, le Pakhtakor, en pleine course pour le titre.
Le sort de cette rencontre, qui a offert une grande tension aux supporters, s'est soldé par un match nul combatif de 1-1 grâce à des attaques décisives dans les dernières minutes.
Tournant en seconde période : le but d'Erkinov et la réponse à la 87e minute
Le score a été ouvert en seconde période :
La frappe précise d'Erkinov : À la 62e minute du match, le talentueux milieu de terrain des « Lions » Hojimat Erkinov a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage aux visiteurs de Tachkent ;
La volonté des joueurs de Samarcande : Après avoir encaissé le but, le Dinamo a intensifié ses attaques et a réussi à égaliser peu avant la fin du temps réglementaire. À la 87e minute, sur une passe décisive de Behruz Oblaqulov, entré en jeu en cours de match, Firdavs Abdurahmonov a marqué pour rétablir l'équilibre.
Feuille de match :
Dinamo : Nemanov, Radayev, Shtefan, Amonov (Oblaqulov, 62), Jumaboyev, Abdusalomov, Xudoyberdiyev, O‘rmonjonov (To‘xtasinov, 62), Stanoyevich, Xaydarevich (Haydarov, 62), Abdurahmonov ;
Pakhtakor : Quvvatov, Saitov, Abdumajidov, Mozgovoy, Nasrullayev, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Ibrahimov (Alijonov, 90), Erkinov (Resan, 78), Flamarion (Hamdamov, 90), Chinedu (Ayman, 78).
Course au titre et classement
Cette perte de points à Samarcande a eu un impact sérieux sur la lutte du club de la capitale pour les médailles d'or :
Pakhtakor : Occupe la 2e place avec 40 points, mais l'écart avec le leader, le Neftchi Fergana, s'est creusé à 5 points ; kengaydi;
Dinamo : Avec ce point précieux, le club de Samarcande occupe la 9e place du classement avec 26 points.
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