Match nul dramatique à Samarcande : un but à la 87e minute prive Pakhtakor de la victoire

Superligue d'Ouzbékistan L'un des duels les plus intenses et disputés de la 19e journée a eu lieu à Samarcande. Le club local du Dinamo a accueilli l'équipe de Tachkent, le Pakhtakor, en pleine course pour le titre.

Le sort de cette rencontre, qui a offert une grande tension aux supporters, s'est soldé par un match nul combatif de 1-1 grâce à des attaques décisives dans les dernières minutes.

Tournant en seconde période : le but d'Erkinov et la réponse à la 87e minute

Le score a été ouvert en seconde période :

La frappe précise d'Erkinov : À la 62e minute du match, le talentueux milieu de terrain des « Lions » Hojimat Erkinov a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage aux visiteurs de Tachkent ;

La volonté des joueurs de Samarcande : Après avoir encaissé le but, le Dinamo a intensifié ses attaques et a réussi à égaliser peu avant la fin du temps réglementaire. À la 87e minute, sur une passe décisive de Behruz Oblaqulov, entré en jeu en cours de match, Firdavs Abdurahmonov a marqué pour rétablir l'équilibre.

Feuille de match :

Dinamo : Nemanov, Radayev, Shtefan, Amonov (Oblaqulov, 62), Jumaboyev, Abdusalomov, Xudoyberdiyev, O‘rmonjonov (To‘xtasinov, 62), Stanoyevich, Xaydarevich (Haydarov, 62), Abdurahmonov ;

Pakhtakor : Quvvatov, Saitov, Abdumajidov, Mozgovoy, Nasrullayev, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Ibrahimov (Alijonov, 90), Erkinov (Resan, 78), Flamarion (Hamdamov, 90), Chinedu (Ayman, 78).

Course au titre et classement

Cette perte de points à Samarcande a eu un impact sérieux sur la lutte du club de la capitale pour les médailles d'or :