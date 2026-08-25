Nouveau record historique de température dans l'océan mondial

Depuis le début des observations dans l'océan mondial, la température mondiale la plus élevée a été enregistrée. Ce record, qui préoccupe sérieusement les scientifiques, montre que le processus de réchauffement des océans s'intensifie.

Selon les données du programme européen Copernicus de surveillance continue de la Terre, le 22 août 2026, la température mondiale moyenne de la surface de l'océan a atteint 21,1 degrés Celsius.Ce chiffre est encore plus élevé que le précédent record.

La température la plus élevée enregistrée auparavant était de 21,09 degrés, observée en mars 2024.

L'enregistrement du record en août a inquiété les scientifiques.

Les experts soulignent que le fait que le nouveau record ait été établi en août est particulièrement notable.

Habituellement, les températures mondiales les plus élevées à la surface des océans coïncident avec l'été dans l'hémisphère sud. Par conséquent, il est courant d'observer des chiffres élevés en mars et avril.

Mais cette fois, le record a été battu en août.

Les chercheurs suggèrent que le phénomène El Niño et le réchauffement climatique, qui s'intensifie depuis des décennies à cause de l'activité humaine, pourraient avoir eu un impact simultané.